Découvrez les participants des Traîtres, sous l'animation de Karine Vanasse

L’adaptation québécoise de Traitors, Les traîtres, animée par Karine Vanasse, commence enfin le 8 avril prochain. On vous donne tous les détails sur le concept de l'émission, juste ici. Karine abordait aussi sa première expérience comme animatrice de téléréalité avec notre équipe, lors d'une visite sur le plateau. Voyez nos images de l'impressionnant manoir et lisez l'entrevue avec la talentueuse comédienne.

Aujourd'hui, la production de Noovo dévoilait enfin les participants qui se lancent dans l'aventure, le concept étant à mi-chemin entre une fiction et une téléréalité. Ces vingt joueurs s'apprêtent à être désignés Traîtres ou Fidèles par la maîtresse du jeu, Karine Vanasse, et l'une des deux équipes pourra remporter une cagnotte d'or allant jusqu'à 100 000 $ suite à ses fines stratégies. Découvrez ci-bas les profils de chaque candidat et appuyez sur leurs noms pour en découvrir la vidéo de présentation respective.

Dans les capsules d'introduction, où chacun se présente au public en répondant à diverses questions comme leur clan de préférence, la stratégie qu'ils prévoient utiliser ou ce qui leur servira dans le jeu, certaines personnes retiennent déjà notre attention plus que d'autres.

D'abord, Christopher, le policier enquêteur est l'un des rares profils qui préfèreraient être un loyal, parce qu'il croit être bien outillé pour soulever des anomalies.

Le métier marginal de Giuliana, qui s'adonne à la clairvoyance, retient naturellement notre attention. Bien articulée et visiblement habituée des caméras, cette dernière préfèrerait être du clan des traîtres. Est-ce que sa boule de cristal, qu'elle a en sa possession, lui servira ou, au contraire, nuira-t-elle à sa crédibilité?

Une autre femme, Isabelle, se distingue aussi par un métier hors du commun. Championne mondiale de poker, le bluff lui connaît. Elle espère être une traîtresse « pour faire ce qu'elle fait le mieux : mentir ». Elle compte d'ailleurs faire profil bas et omettre de dévoiler son occupation à ses comparses. Mathieu, un professeur de psychologie au cégep, psychologue clinicien et neuropsychologue, choisirait lui aussi ce clan. Il risque d'avoir de bons outils en poche pour analyser ses pairs.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence qu'un ex-espion se trouve parmi les joueurs. Michel, dans sa vidéo, explique qu'il s'en tiendra à dévoiler son travail de professeur en criminologie et de commentateur à la télévision et la radio sur les questions de sécurité nationale, mais il cachera son passé d'agent secret et ex-enquêteur criminel à la GRC. Malgré un bagage lourd dans le maintien de la paix et le démantèlement du crime, Michel avoue qu'il préfère, lui aussi, être un traître.

Les diverses vidéos piquent assurément notre curiosité. Certains sont là pour sortir de leur zone de confort, pour une bonne dose d'adrénaline ou se prêter à une expérience sociale, mentale et physique exigeante et hors du commun. Ils sont confiants, manipulateurs ou à l'écoute. Si quelques-uns se laissent porter par le jeu et leur authenticité, d'autres opteront pour des stratégies de bluff, d'analyse ou de sympathie. Certains sont compétitifs, d'autres, déjà portés par l'intensité de l'expérience. Chose certaine, ils ont tous des stratégies peaufinées et une expérience professionnelle qui leur servira d'une façon ou d'une autre.