Après que de nombreux Québécois aient succombé à la version canadienne du jeu-réalité Les traitres, voilà que débarquera enfin la mouture francophone le lundi 8 avril à 20 h sur Noovo.

Karine Vanasse anime la téléréalité dans laquelle 20 personnes sont accueillies dans un majestueux manoir afin d’accomplir des missions et accumuler une cagnotte commune pouvant s'élever à 100 000 $. Mais attention : trois d'entre eux sont des traîtres qui tentent de saboter le groupe et de « tuer » un fidèle chaque soir, dans le but d’être les seuls à mettre la main sur le magot.

Précisons que dans la version canadienne-anglaise, c'est justement un traitre qui a empoché les milliers de dollars amassés par le groupe à la sueur de son front.

Voyez pour la première fois les visages des joueurs québécois dans la bande-annonce au bas de l'article.

C'est aussi l'occasion de découvrir une partie des looks incroyables de l'animatrice. Parions que ses tenues flamboyantes feront autant parler sur les réseaux sociaux que celles de Marie-Mai à Big Brother Célébrités. Seule différence par contre, dans Les traitres, Karine Vanasse incarne un personnage, celui de la riche propriétaire du manoir qui reçoit les convives. Ses excès vestimentaires sont donc associés à son alter ego un peu machiavélique.

À noter que Les traites a été tourné l'été dernier au Manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire. Voyez des images de l'endroit et découvrez davantage d'informations sur le jeu qui captivera le Québec ce printemps ici.