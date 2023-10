Entrevue : Détour à l'animation d'une téléréalité pour Karine Vanasse avec Les traitres

Entre son parcours étonnant ici et à l'international, les projets télé et cinéma qui l'amènent à voyager et la vie de famille, Karine Vanasse s'offre un détour surprenant du côté de l'animation, plus encore dans une téléréalité, avec Les traitres. Celle que l'on peut voir actuellement dans la magnifique série Avant le crash ajoute ainsi une corde à son arc, déjà bien garni. Nous avons pu la rencontrer il y a quelques semaines, sur le plateau de ce jeu-réalité, situé au coeur du magnifique Manoir Rouville-Campbell à Mont Saint-Hilaire. Lovés sur un divan, dans le décor aux inspirations néogothiques (découvrez des images prises sur le plateau ci-dessous), nous avons voulu en savoir plus sur ce nouveau défi pour l'artiste, qu'elle contemplait avec une passion renouvelée.

Qu'est-ce qui amène la comédienne à ajouter cette couleur à sa palette? « Dans ce projet, le fait que ce soit le jeu qui prenne le devant, et quand j'ai regardé les versions, j'ai vraiment trouvé ça l'fun. J'ai vu comment moi je pouvais m'intégrer là-dedans aussi. Je trouve ça intéressant ce que ça peut faire ressortir, les questions que ça soulève aussi. »

Rappelons brièvement le concept : 20 inconnus sont réunis dans un manoir. Parmi eux, des Traitres et des Fidèles seront désignés par la maîtresse des lieux, une Karine Vanasse impitoyable. Les Fidèles (présents en bien plus grand nombre) devront réussir à découvrir qui sont les Traitres dans le groupe pour la chance de se partager une somme pouvant aller jusqu'à 100 000 $. Si un ou des Traitres ressortent vainqueurs, ce sont eux qui repartiront avec la cagnotte. Nous vous donnons plus de détails sur le jeu ici.

Karine Vanasse explique : « Pour moi, quand on dit que c'est un jeu-réalité, c'est qu'on ne voit pas les candidats dans leur quotidien. On n'est pas dans l'observation de ces joueurs-là dans leur quotidien, pas du tout. Parce que c'est une émission par semaine. » En ce sens, l'émission Les traitres se différencie dramatiquement des Occupation Double, Si on s'aimait et autres Big Brother Célébrités.

Elle poursuit : « Le casting, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de dire oui à cette proposition-là. Ce sont des participants qu'on ne voit pas nécessairement dans les téléréalités normales. Ce ne sont pas des gens qui cherchent la lumière, ce sont des gens qui viennent ici jouer.

Ce sur quoi le jeu joue, c'est jusqu'où les joueurs sont prêts à aller pour gagner. Vous pouvez mentir, vous pouvez trahir, vous pouvez tout faire cela. Mais jusqu'où vous allez aller. C'est confrontant parfois! Cette confrontation-là, sur les codes moraux de chacun, est super intéressante. »

Inutile de dire que les téléspectatrices et téléspectateurs seront eux aussi confrontés dans leur salon, passant de la joie, de la colère au doute.

Prometteur à souhait, ce concept brille déjà partout à l'international. D'ailleurs, la version canadienne-anglaise (The Traitors Canada), elle aussi animée par Karine Vanasse, joue sur les ondes de CTV depuis le 2 octobre dernier.

Je pense que c'est un jeu qui va réjouir bien des gens. Et c'est un jeu qu'on n'a pas vu ici. C'est pour ça que le format fonctionne autant à l'international aussi. C'est un autre type de jeu-réalité.

Pour l'occasion, Karine a passé 10 jours logée au Manoir Rouville-Campbell avec les joueurs, vivant ainsi pleinement cette ambiance de meurtres et mystères : « Il y a une intensité qui finit par être contagieuse pour tous », nous dit-elle.

Ce faisant, celle-ci s'est développé un intérêt marqué pour l'aspect "entrevue" de l'emploi : « Les entrevues de fin de journée, je trippe fort. Je ne pensais pas aimer ça comme ça! Je suis vraiment contente qu'on m'ait fait confiance pour ça. »

Pourrait-on éventuellement retrouver la comédienne à l'animation d'un talk-show ou d'un autre type d'émission d'entrevues? Celle-ci ne ferme certainement pas la porte.

Par ailleurs, sachez que, à l'instar de Marie-Mai à Big Brother, les looks de Karine Vanasse dans Les traitres ne manqueront pas de surprendre : « Ça vient vraiment soutenir toute la mise en scène du jeu. Dans le fond, moi je suis vraiment là pour ajouter cette ambiance-là. C'est un jeu-réalité de suspense. On n'est pas habitués de voir un show de téléréalité où il y a une mise en scène. Dans ce cas-ci, il y en a une. Les missions qu'on leur fait faire, quand on leur parle à la table ronde, tout le décorum qui est mis en place vient vraiment soutenir l'ambiance dans laquelle on souhaite les maintenir. »

Le résultat sera offert sur les ondes de Noovo en 2024.