Bande-annonce : Jean-Philippe Perras endosse un nouveau rôle complexe dans Dérive

Après nous avoir donné des frissons avec son rôle dans L'Empereur, Jean-Philippe Perras endosse un nouveau personnage complexe dans Dérive, celui d'un pianiste frappé de stupeur pendant l'un de ses concerts, qui perd tous ses moyens. Il cherchera à comprendre ce qui lui arrive et la réponse pourrait bien se trouver dans son passé...

Voyez la bande-annonce dans l'entête ci-dessus.

C'est dans ce contexte que l'autrice Julie Hivon explore l'univers complexe des terreurs nocturnes, un trouble du sommeil aussi sévère que spectaculaire, accompagnée par l'excellent réalisateur Patrice Sauvé derrière la caméra.

Marie-Thérèse Fortin, Benoit Gouin, Sophie Cadieux, Macha Grenon, Céline Bonnier, Luis Oliva, Xavier Huard, Catherine Souffront, Chloé Barshee, Maxime Genois, Mounia Zahzam, Marilou Mucret et Amélie Grenier composent l'impressionnante distribution.

Il s'est passé quelque chose de magique sur ce show-là. - Jean-Philippe Perras

À ce sujet, Jean-Philippe Perras nous disait récemment : « J'ai eu du gros, gros, gros, gros, gros, gros stock à jouer, avec des partenaires de jeu vraiment exceptionnels. J'ai appris, j'ai appris en tant qu'acteur. »

Il poursuit : « C'est un personnage qui roule sur l'autoroute à 220, qui reçoit juste des poteaux dans la face constamment. Quelqu'un qui a été courbé toute sa vie, qui a été tellement comme "ta vie, elle est douce, elle est bonne", puis là, finalement, tu te rends compte qu'il n'y a rien de vrai, ou en tout cas en partie des choses qui peut-être ne sont pas vraies, ou qui sont autre chose. »

En effet, dans cette trame narrative mystérieuse, tout le monde semble avoir son lot de secrets, particulièrement les parents du personnage principal, qui semble avoir camouflé quelque chose dans le passé de leur fils.

« Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir des projets qui m'amènent à jouer dans ces zones de vulnérabilité là, pas pour faire de l'émotion, juste pour être capable de rendre la vérité de la situation. Je remercie la vie de me donner des affaires de même », conclut le comédien.

Chose certaine, on ne devrait pas s'ennuyer avec Dérive!

Les deux premiers épisodes du thriller psychologique Dérive sont offerts sur Crave à compter du 13 novembre prochain. Les épisodes suivants seront déposés sur la plateforme à raison d'un épisode par semaine.