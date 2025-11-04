Accueil
Avez-vous reconnu l'acteur qui incarne ce personnage vil dans Les Armes?

Il a une belle carrière sur scène.

Les Armes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous avons assisté à une scène assez violente dans Les Armes lundi.

Un ancien militaire, venu remplir une mission avec Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi), s'en est pris à Maria (Victoria Diamond), la femme de Savard (Vincent-Guillaume Otis). Alors qu'il s'apprêtait à la violer, Dallaire a ouvert le feu sur lui.

L'interprète de l'immonde Normand est nul autre qu'Erich Preach, un humoriste (voyez-le sur scène au bas de l'article) et podcasteur bien connu.

C'est Mike Ward qui lui a donné sa première chance alors qu'il était doorman au Bordel Comédie Club.

On a pu le voir comme acteur dans quelques productions, dont De Pierre en fille, Lakay Nou et Haute démolition. Il a aussi été collaborateur à des émissions comme Je viens vers toi et Au-delà du sexe, puis a participé à la troisième saison de LOL : Qui rira le dernier?

Preach ajoute aussi la danse et les arts martiaux à ses nombreux talents.

