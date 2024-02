Haute démolition, c’est la rencontre fusionnelle entre Raph, un humoriste de la relève dont la carrière ne décolle pas assez vite à son goût, et Laurie, qui n’a jamais osé poursuivre son rêve de devenir autrice en humour. Laurie a toujours manqué de courage; Raph a toujours manqué de contenu. Ils sont un yin et un yang parfaitement opposés dont l’union leur permet de s’épanouir professionnellement et personnellement. Mais c’est trop explosif pour être durable. Quand Laurie réalise que leur couple n’a pas d’avenir, elle met fin au projet, plongeant Raph dans un trou noir abyssal. Il tente de s’en sortir en substituant l’amour de Laurie pour celui du public, avant d’entreprendre de la bannir de son milieu par pur désir de vengeance. Sa victoire sera douce-amère et laissera beaucoup de dommages collatéraux dans son sillage.