Avez-vous reconnu ce comédien dans Indéfendable? Il a commencé sa carrière dans les années 90

Cette semaine dans Indéfendable, alors que le concierge Stéphane St-Jean, joué par l'excellent Alexandre L'Heureux, était envoyé en détention pour un crime qu'il n'a probablement pas commis, nous avons pu rencontrer un nouveau personnage.

En effet, entre quatre murs, Stéphane est tombé sur un autre détenu, surnommé Fichaud, qui l'a pris sous son aile. Ce jeudi, on voyait Fichaud recommander à d'autres prisonniers de foutre le camp et de cesser d'intimider Stéphane. Ceux-ci ont rapidement déguerpi, nous laissant croire que Fichaud n'est pas un ange.

Dans la peau de ce personnage, on retrouve le comédien Olivier Loubry (voir ses photos ici), qu'on avait pu voir dans STAT dans les dernières années.

Olivier était tout jeune quand il a commencé sa carrière, en interprétant Guillaume Régnier dans Jamais deux sans toi II, qui a joué de 1990 à 1992. Il donnait ainsi la réplique à une jeune Mélissa Désormeaux-Poulin, qui interprétait sa soeur, de même qu'à Jean Besré, Angèle Coutu, Valérie Gagné et Antoine Durand. Voyez une photo de lui dans la série ci-dessous.

Dès lors, on a pu le voir dans plusieurs séries marquantes de l'époque, dont Watatatow, Scoop, Ent'cadieux et Les héritiers Duval notamment.

C'est donc un plaisir de le retrouver dans Indéfendable, où notre petit doigt nous dit qu'il ne sera pas de tout repos...

L'intrigue se poursuit la semaine prochaine dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.