Les héritiers Duval

Christian et Dominique Duval prennent l'avant-scène dans cette troisième et dernière série de la saga initiée dans Jamais deux sans toi. Désormais patron des Assurances Duval, Christian s'entoure d'une nouvelle équipe. Si les affaires tournent rondement au bureau, il en va tout autrement de sa vie de famille, qui prend l'eau. Handicapée après une tentative de suicide, Dominique est toujours sous l'emprise de Francis, mais plus pour longtemps. Après la mort de Francine, Rémi refait sa vie avec une femme plus jeune, Désirée Defoy, considérée comme une profiteuse par Christian.