Jamais deux sans toi II

Les Duval approchent de la cinquantaine, ils sont devenus grands-parents et leur univers s'est transformé. Désormais propriétaire de sa propre agence, Rémi envisage, en vue de la retraite, de passer la main à son fils avec lequel il n'est pourtant pas toujours du même avis. D'autre part, Francine a fait carrière et est beaucoup moins disponible à son mari, bien qu'elle lui reste très attachée. Elle est devenue plus indépendante, ce qu'approuve entièrement sa meilleure amie Marie-José, dont le féminisme a le don d'hérisser Rémi. L'équilibre de la famille, qui compte maintenant quatre générations, est parfois menacé par ces nombreux changements.