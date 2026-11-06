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Automne 2026 : Voici quand se termineront vos émissions préférées de Noovo pour la saison

Déjà la fin aujourd'hui pour Un souper presque parfait.

OD Panama, Empathie, Le maître du jeu, Un souper presque parfait
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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Alors que les séries de TVA (consultez le calendrier ici) et d'ICI Télé (consultez le calendrier ici) se termineront essentiellement au début du mois de décembre, la chaîne Noovo diffusera, elle, plusieurs derniers épisodes de ses productions phares la semaine prochaine.

Ainsi, vous pourrez voir la conclusion de la première saison d'Empathie et celle de la deuxième mouture de Bellefleur mardi prochain.

Un souper presque parfait concluait sa 18e saison avec une semaine spéciale Vie$ de rêve vendredi et l'issue de la première édition de Hors réseau : L'expérience sera diffusée le lundi 9 novembre.

Pour ce qui est d'OD Panama, la victoire du couple gagnant sera filmée en direct du Casino de Montréal le 22 novembre et L'heure de vérité sera présentée le dimanche suivant.

C'est Pop! Ou rien et Le maître du jeu qui fermeront la marche avec des éditions spéciales des fêtes. Découvrez l'identité des joueurs de l'émission de Noël du Maître du jeu ici.

Voici donc quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur Noovo :

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