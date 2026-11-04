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Un joueur de hockey bien connu prendra part au Maître du jeu : Édition des Fêtes

Trois animateurs et une humoriste font aussi partie de l'alignement cette année.

Le Maître du jeu
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le maître du jeu est l'une des nos émissions préférées, tous genres confondus. Impossible de ne pas éclater de rire dans notre salon face aux réactions du Maître lorsqu'il découvre les facéties des joueurs, qui témoignent tous d'une répartie à tout casser.

La saison régulière du Maître du jeu se terminera le 3 décembre prochain et, pour notre plus grand bonheur, nous aurons droit à un épisode supplémentaire la semaine suivante : une édition spéciale du temps des Fêtes.

Si en 2025, il n'y avait que quatre joueurs plutôt que cinq, l'alignement est complet cette année, alors que Guy Jodoin, Mélanie Maynard, Varda Étienne, Liliane Blanco-Binette et le joueur de hockey Maxime Talbot se prêteront aux défis de Louis Morissette.

Voyez une image au bas de l'article.

On peut s'attendre à des épreuves couvertes de guirlandes, de papiers d'emballage et de neige synthétique.

Ne manquez pas Le maître du jeu : Édition des Fêtes, le jeudi 10 décembre prochain à 20 h sur Noovo.

Précisons que nous aurons également droit à une édition Junior du Maître du jeu, mettant en vedette certains enfants de vedettes québécoises. Apprenez-en plus ici. Les huit épisodes débarqueront sur Crave en décembre.

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