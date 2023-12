Alex Perron en surprendra plus d'un dans Sortez-moi d'ici

Après avoir marqué l'esprit du public par ses défis éprouvants, l'annonce d'une seconde saison de Sortez-moi d'ici a été plus qu'acclamée des téléspectateurs. Nous connaissions déjà l'identité des trois premiers joueurs qui se sont vus confrontés à la jungle du Panama, soit Rosalie Vaillancourt, Dave Morissette (qui raconte son expérience, ici) et Sébastien Toutant, mais la liste complétant les neuf personnalités à s'affronter sous la belle étoile a récemment été dévoilée.

Jean-Philippe Dion, qui co-animera à nouveau l'émission auprès d'Alexandre Barrette, nous confirme qu'il a « eu peur, mais j'ai ri aussi, beaucoup », pendant les tournages. Rappelons-nous que les artistes doivent survivre avec le strict minimum et tenter de relever des défis dans l'espoir de remporter le titre de Roi ou de Reine de la jungle, ainsi que la généreuse somme de 100 000 $, remis à la cause de leur choix.

« On a une saison tout aussi exceptionnelle! On a relevé la barre encore plus haute. Le défi est plus aride, le camp est plus sauvage. Avec la brochette d’invités annoncée, il y a beaucoup d'humoristes, c'est très, très, très drôle! Je n’en reviens pas qu'on leur ait fait vivre ça et qu'ils se sont aventurés avec nous. »

S'il y a des candidats qui nous surprennent? « Oh oui », nous affirme-t-il, en précisant que ce serait le cas, entre autres, de l'humoriste Alex Perron.

Alex Perron, je pense que les gens ne s'attendent pas à le voir comme ça.

Il jouera pour un organisme qui lui tient à cœur, Fondation Mères au pouvoir.

Celui qu'on connaît comme sympathique chroniqueur à C'est juste de la TV, l'émission qui complétait sa 17e saison cet automne, nous partageait, sur son Instagram, une photo d'un bateau échoué, au Panama. S'agit-il d'un aperçu d'un défi qu'il a tenté de soulever ou plutôt d'une simple image inspirante? On se doute qu'il soit question que d'un simple souvenir, mais ça concrétise l'arrivée imminente des émissions dans notre écran sous peu! Voyez sa publication ci-bas.

Si nous devrons faire preuve d'encore un peu de patience pour découvrir ce que Jean-Philippe sous-entendait, nous sommes déjà bien excités de retrouver la téléréalité et les surprises qu'elle nous réserve et qu'on prendra plaisir à analyser... du confort de notre salon. Sortez-moi d'ici sera en ondes dès le dimanche 25 février 2024 à 19 h 30 sur TVA et TVA+.