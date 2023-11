Voici tous les candidats qui participeraient à la 2e saison de Sortez-moi d'ici

Nous sommes à quelques mois de voir de nouveaux artistes aller se faire dévorer par des bibittes dans la jungle, dans la deuxième saison de Sortez-moi d'ici!

La première saison avait joui d'une importante popularité auprès du public québécois, franchissant largement le million en cotes d'écoute chaque semaine l'hiver dernier. Pas étonnant donc que cette deuxième saison s'amène, tambour battant.

C'est le 28 janvier prochain que vous pourrez renouer avec les animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, ces petits bouffons tropicaux, et les candidats qui nous en mettront plein la vue, plongés dans les bestioles, les rats et les substances louches.