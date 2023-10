Dave Morissette nous parle de Sortez-moi d'ici : « Il y a bien des moments où j'ai voulu abandonner »

Nous nous sommes récemment entretenus avec Dave Morissette dans le cadre de sa participation à Chanteurs masqués, qui n'a pas été aussi facile que prévu. Lisez le tout ici.

Nous en avons alors profité pour discuter avec lui de son expérience à Sortez-moi d'ici. Notons que cette deuxième saison sera diffusée cet hiver à TVA.

L'aventure n'a pas été celle à laquelle l'animateur et sportif s'attendait. « C'est probablement la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie », affirme-t-il d'abord. « On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est une expérience difficile physiquement, mentalement et moralement. »

Il souligne tout de même que le dépassement le plus important qu'il a eu à faire a été au camp et non pas dans les épreuves. « Je voulais sortir la tête haute, je voulais être fier de moi. Et, pas seulement de la façon que je relevais les défis physiques, mais de la façon dont je me comportais aussi. C'est un beau test de vie Sortez-moi d'ici. »

Il y a bien des moments où j'ai voulu abandonner.

Il indique que c'est le soutien des autres campeurs qui l'ont amené à ne pas quitter l'aventure.

« Malgré mes blessures, mes opérations aux genoux, mes commotions, je ne voulais pas qu'ils [les gens de la production] me ménagent. Je ne voulais pas être pris en pitié », avoue-t-il.

Dave Morissette indique avoir été très honnête avec l'équipe dès le départ. « Je ronfle dans la vie. Il n'y en avait pas de ronfleurs dans l'autre saison. Dormir dans un camp à la belle étoile, en pleine jungle, avec 9 autres personnes, je voulais que tout le monde sache que j'allais probablement perturber le sommeil de certains. »

Je ne suis pas allé là pour la visibilité, j'ai mon émission de radio, je suis à la télé, je n'ai pas besoin de jobs. Je voulais vraiment me dépasser.

Comme Jean-Philippe Dion l'a mentionné, cette saison sera encore plus éprouvante que la précédente pour les personnalités. « On essayait de deviner ce qui allait se passer, mais c'est impossible. J'ai hâte de voir les épisodes, c'est incroyable ce qu'on a vécu. On ne pouvait pas se fier à l'an passé non plus. Tout était plus difficile. On a vraiment été testé. »

« Je sais qu'il y en a qui vont juger », enchaîne-t-il. « Et, j'étais cette personne-là l'an passé, qui jugeait dans son salon et qui disait que c'était facile, mais non. Tu as beau dire que tu n'as pas peur des serpents, mais quand tu as un Boa constricteur sur toi, c'est une autre affaire. »

En terminant, il nous précise ceci : « Je peux vous dire une chose : affronter tes peurs, ne veut pas dire que tu les surmontes. »

Après ces confidences, nous avons d'autant plus hâte de découvrir cette nouvelle saison.

Rappelons que Rosalie Vaillancourt allait dans le même sens que Dave Morissette. Elle nous parle d'une expérience qu'elle ne referait jamais de sa vie. Lisez son témoignage ici.