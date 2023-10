Faire Chanteurs masqués a été plus difficile que prévu pour Dave Morissette : « Pas de joke, j'étais soulagé d'être démasqué »

Dimanche, à Chanteurs masqués, c'est Dave Morissette qui a été démasqué.

Cela faisait déjà plusieurs saisons que les téléspectateurs et les enquêteurs espéraient le voir dans un costume. En entrevue, l'animateur sportif nous raconte que les gens l'arrêtaient dans la rue en 2021 parce qu'ils croyaient qu'il était l'orignal de métal. En réalité, c'était plutôt Dominic Paquet.

« C'est exigeant », nous dit-il d'emblée par rapport à son expérience en 2023. « J'avais l'impression que ça allait être facile, mais non. D'apprendre la toune, d'avoir le souci de bien chanter, la chorégraphie : danser avec un masque de genre 30 livres, ce n'est pas évident. Moi, dans mon numéro, il y avait beaucoup de pyrotechnie. À la fin, je devais faire un 360. Je devais regarder les juges et la foule, mais tu ne sais pas où tu es avec le masque. »

« Tu t'aperçois assez vite que tu n'es pas à ta place. J'aime mieux être devant 20 000 personnes au Centre Bell que d'être sur un stage en train de chanter. »

« C'est ludique, c'est le fun, ça prend de l'énergie, mais aussi, une dose de courage », dit-il. « Pas de joke, j'étais soulagé d'être démasqué. C'est comme : "J'ai joué mon dernier match, j'ai fait mon dernier show. Merci. Bye." Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées au montage, mais je ne niaisais pas quand je disais que je pouvais comprendre le stress de Barbra Streisand. Les gens te regardent toi, c'est juste toi. Oui, il y a des effets sonores, mais la pression est sur TA performance. J'étais ben soulagé d'être démasqué, fier de ma performance, mais soulagé. »

Dave Morissette avait pris des cours de chant à l'époque pour l'émission Tester sur des humains, où il avait dû interpréter une pièce d'Éric Lapointe, mais il n'avait pas d'autres expériences professionnelles de chant.

« C'est la partie le fun de travailler ta toune, mais ce n'est rien de chanter devant trois personnes, de travailler ta voix en studio. Chanter devant une foule, c'est bien différent. »

« Ce que j'aime, c'est que c'est ma vraie voix. Elle n'a pas été beaucoup modifiée. », enchaîne-t-il. « Dimanche, j'avais des amis à la maison qui ne savaient pas que je participais à l'émission et ils ont reconnu ma voix. Je ne l'ai pas dit à ma gang à la radio non plus. C'était une surprise pour tout le monde. Je suis fier que ce soit ma voix. »

S'il n'avait pas été éliminé au premier tour, il aurait interprété « Toujours vivant » de Gerry Boulet et gageons que le résultat aurait été épatant!