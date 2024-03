Qu'advient-il de Michel Forget? Il nous donne de ses nouvelles

La dernière fois que nous avons pu voir l'acteur Michel Forget à la télévision, c'était dans la deuxième saison de District 31 en 2017. Il interprétait alors le grand-père d'une petite fille muette dont la mère, droguée, la négligeait. Voyez une photo au bas de l'article.

Désormais à la retraite, ses apparitions se font très rares, mais comme l'auteur Luc Dionne est un grand ami du comédien, celui-ci avait accepté de se remettre en selle le temps de quelques épisodes. Pourrait-il revenir dans la prochaine série de Dionne? « S'il y a un personnage qui me convient, il ne sera pas gêné de me le demander et s'il n’y en a pas, il n’y en a pas, c'est tout. » L'acteur est bien loin d'être à la recherche de travail. Il profite de la lenteur de sa retraite avec grand bonheur. « À 83 ans, on est juste content d'être encore en vie et de frapper la balle de golf », dit-il, candidement.

Jusqu'ici, il passait ses hivers en Floride, mais les choses pourraient changer dès l'an prochain. « C'est le dernier hiver. On a décidé que, où nous étions ça ne faisait plus l'affaire, donc on a vendu et on verra si l'hiver prochain on loue quelque chose ou si on reste simplement au Québec. Ç’a moins d'importance à l'âge que je suis rendu. Il y a 10 ans, j'aurais pris ça dur un peu, mais là, ça ne me dérange pas. Je joue au tennis, au pickleball, je vais au gym, je lis ma Presse, je regarde un film... »

Bien qu'il ne fraye plus dans le milieu artistique, il écoute toujours des émissions québécoises. Ses incontournables? Infoman, Enquête, Je viens vers toi (qu'il qualifie d'une belle boîte à surprises) et 5e rang avec une Maude Guérin qu'il affectionne particulièrement. Puis, l'été, il rattrape les séries qu'il a manquées en rafale.

Il entretient aussi plusieurs amitiés avec des gens du domaine culturel, dont Marcel Leboeuf, Dominique Michel, Monique Miller et, bien sûr, Luc Dionne, qui habite près de chez lui.

On pourra revoir Michel Forget au petit écran l'automne prochain alors quel’émission Les enfants de la télé proposera une émission spéciale sur Du tac au tac. « Je ne sais pas qui exactement qui va être là parce que plusieurs sont décédés », indique-t-il. Il fait notamment référence à Michel Dumont, Gérard Poirier et Catherine Bégin. Parmi les acteurs qui pourraient se retrouver autour de la table lors du tournage de cette émission en mai, on note France Castel, Daniel Gadouas, Véronique Le Flaguais, Béatrice Picard et Louise Portal.

Il y a plusieurs années, Fabienne Larouche avait tenté d'acheter les droits de la série des années 70-80 pour en faire un remake actuel, mais les négociations ne se sont pas conclues entre le producteur de l'époque, André Dubois, et Mme Larouche. L'action de la comédie se déroulait dans le bureau d'un imprésario bien coté de Montréal. On suivait les aventures des employés de l'endroit et les gens qui gravitaient autour d'eux.

Mentionnons qu'on a aussi pu voir Michel Forget dans le plus récent film de Denys Arcand, Testament. « J'ai dit une phrase. J'en avais deux, mais ils en ont coupé une au montage », s'amuse-t-il. « C'était agréable parce que je n'avais pas vu Rémy [Girard] depuis longtemps, ça change de la routine. »

Voyez une photo récente de Michel Forget (avec son petit teint floridien) ci-dessous.

On souhaite à ce sympathique acteur une retraite paisible, en santé, au bruit du chant des oiseaux, dans sa luxuriante campagne québécoise ou sous le chaud soleil de la Floride.