Oeuvres (82)Voir tout
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Mémoires vives
2013 - 2017
Comédien
Clermont Geoffrion
Le bleu du ciel
2004 - 2005
Comédien
Mgr Mauril Jalbert
L'Auberge du chien noir
2003 - 2017
Comédien
Mathias Fréchette
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2002
Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour
Mon meilleur ennemi
Prix Gémeaux
1988
Meilleure interprétation premier rôle masculin série dramatique ou de comédie
Le parc des Braves