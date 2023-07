Le bleu du ciel

Au centre de l’histoire, l’amour profond de Karmel Bastarache et Mélaurie Fraser qui vivent avec Li et Kerman, leurs deux ados qu’ils ont adoptés en Chine, ainsi que Désirée, la mère de Mélaurie, chanteuse de jazz de réputation internationale dont la carrière a été interrompue par un accident. Le père de Karmel, Bello, a lui aussi été célèbre en son temps comme homme fort dans l’Association mondiale de hockey. Karmel, acupuncteur, et Mélaurie, médecin, consacrent bénévolement une partie de leur temps au soin de personnes souffrant de dépendances de toutes sortes, ce qui les mettra en contact avec Mgr Jalbert et Bertin Boulet, deux ecclésiastiques un peu marginaux qui sont déterminés à ouvrir un centre pour jeunes en difficulté.