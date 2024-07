Le comédien Benoît Dagenais n'est plus

C'est le coeur gros que l'Agence Eugénie Gaillard apprenait aujourd'hui au public le départ soudain de l'un de ses talents, le comédien Benoît Dagenais.

L'homme de 71 ans serait décédé subitement le 27 juin. Ce dernier aura mené une riche carrière au théâtre et à l'écran, en plus d'assurer la direction du Conservatoire d'art dramatique de Montréal de 2012 à 2023.

Le Théâtre de chambre, Les Bas-fonds, Caravansérail, La Mégère apprivoisée, Après la chute, Pop-corn, Lorenzaccio, Le Malade imaginaire, Les Trois Soeurs, Amour/Argent et Hôtel pacifique ne sont que quelques unes des pièces dans lesquelles le diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal aura pris part à travers les années. En plus de participer à plus de 80 productions sur scène, l'artiste a été créateur de nombreux textes, en plus d'enseigner à l'établissement duquel il a lui même gradué avant d'en devenir directeur. Si ses apparitions se sont fait plus rares depuis sa mise en poste dans son rôle d'autorité, le curriculum vitae de Monsieur Dagenais prouve qu'il faisait bel et bien partie des visages marquants de sa génération dans la culture québécoise.

À la télévision, le public a pu le retrouver dans de nombreuses séries cultes, comme Watatatow, Les bougon, Les Lavigueur, et La galère, par exemple. Il a aussi joué dans Fortier, Musée Eden, Rock et Rolland, Toute la vérité et 30 vies, sans nommer plusieurs autres séries jeunesse. Du côté du grand écran, il s'est illustré dans Le Party, 15 février 1839, Jack Paradise, Nouvelle-France, Idole instantanée, La Neuvaine et Pays.

« Monsieur Dagenais laisse dans le deuil sa conjointe Anne-Marie Provencher, leur fille Ève Provencher-Dagenais, ainsi que les membres des familles Dagenais et Provencher. Ensemble, ils préparent la tenue d’une célébration de sa vie à laquelle tous seront conviés ultérieurement », peut-on lire sur la publication dévoilant la nouvelle, ici.

Nous offrons nos plus sincères sympathies à la famille de Benoît Dagenais, à ses proches et à ses collègues de l'industrie.