Le 2 avril 1986, le destin d'une famille ordinaire bascule quand un mystérieux inconnu remet à Jean-Guy Lavigueur le portefeuille qu’il avait égaré quelques jours plus tôt et qui contenait un billet de loto gagnant de 7 650 267 $. On connaît des Lavigueur ce que les médias de l’époque ont bien voulu divulguer: des bribes incomplètes souvent faussées qui alimentaient la presse à sensation assoiffée de petits scandales. Les railleries, le mépris et les insultes faisaient partie de leur quotidien. Ils ont été confrontés aux méthodes et à l’éthique douteuse de certains journalistes. Des étrangers soi-disant apparentés exigeaient, pour des motifs bidons, leur part du magot. Bref, les Lavigueur ont souvent été manipulés, ils se sont déchirés et ont connu à leurs dépens le prix de la célébrité. Cette série vise à raconter leur véritable histoire.