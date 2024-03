Musée Eden

L'histoire débute en 1910, à Montréal, dans un quartier malfamé, où plusieurs assassinats sont commis sans qu'on puisse mettre la main sur les coupables. Deux jeunes Manitobaines, Camille et Florence Courval, viennent tout juste d'arriver pour prendre possession de leur héritage, un musée de cire spécialisé dans l'actualité criminelle. Avec l’aide du Dr Boyer, un médecin légiste adepte des nouvelles techniques d’enquêtes scientifiques et d’Étienne Monestier, un as-reporter de la presse criminelle, elles vont se lancer dans une tumultueuse enquête pour démasquer l’assassin. En pénétrant dans les bas-fonds montréalais, Camille et Florence vont découvrir un monde de violence, de misère et d’injustice peuplé de prostituées mineures, de policiers corrompus, d’avorteurs opiomanes, d’artistes maudits, de cambrioleurs de haut vol et d’assassins hallucinés. Toutes ces rencontres ébranleront leurs convictions morales et leurs idées sur la vie et la nature humaine mais les deux soeurs resteront toujours fidèles l’une à l’autre. Au cours de ce voyage au coeur des ténèbres, Camille et Florence seront aussi confrontées à l’amour. Chacune à leur façon, elles vivront une grande passion qui changera à tout jamais leur vie.