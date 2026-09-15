Frédéric Pierre pose avec sa fille actrice qui a bien grandi

Frédéric Pierre a foulé le tapis rouge des Gémeaux 2026 dimanche soir. Il représentait sa série Lakay Nou, qui avait décroché pas moins de quatre nominations au cours de cette 41e édition.

L'acteur était accompagné par sa fille, Charlie [photos ici], qui a bien grandi depuis que nous l'avons découverte dans la comédie Contre-Offre en 2021. Elle y jouait Marie-Lune, la fille du personnage d'Emmanuelle Lussier-Martinez. Voyez une image de l'époque ci-dessous.

Voyez une photo père-fille sur le tapis rouge au bas de l'article.