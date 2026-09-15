Frédéric Pierre pose avec sa fille actrice qui a bien grandi

Frédéric Pierre a foulé le tapis rouge des Gémeaux 2026 dimanche soir. Il représentait sa série Lakay Nou, qui avait décroché pas moins de quatre nominations au cours de cette 41e édition.
L'acteur était accompagné par sa fille, Charlie [photos ici], qui a bien grandi depuis que nous l'avons découverte dans la comédie Contre-Offre en 2021. Elle y jouait Marie-Lune, la fille du personnage d'Emmanuelle Lussier-Martinez. Voyez une image de l'époque ci-dessous.
Voyez une photo père-fille sur le tapis rouge au bas de l'article.
Depuis, nous avons pu voir Charlie Pierre dans plusieurs productions, dont Défense d’Entrer, Les Bienvenu… ou presque!, L’oeil du Cyclone et Indéfendable.
À noter qu'elle sera bientôt de la distribution d'un mystérieux projet télé, intitulé Camping Lac Mystère.
En ce qui concerne son papa, Frédéric Pierre, nous pouvons toujours le voir dans Alertes, à TVA. À noter qu'une quatrième saison de Lakay Nou a déjà été annoncée.
Nous vous invitons à découvrir notre top des plus beaux looks du gala des Prix Gémeaux 2026 ici.