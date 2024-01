Emi Chicoine et Maxime Gibeault, toujours aussi amoureux

Rencontrée lors du visionnement de presse de la nouvelle série poignante Projet Innocence, Emi Chicoine, qui tient un premier rôle aux côtés de Guy Nadon pour l'occasion (lisez-en plus à ce sujet, ici), nous donnait des nouvelles de son amoureux, le comédien Maxime Gibeault.

« Il m'attend pour partir au chalet! », nous a-t-elle répondu en riant, à la mention de son copain.

Comme sa compagne, Maxime a plus d'une dizaine d'années d'expérience devant la caméra. Au petit écran, on a pu le découvrir, notamment, dans À Coeur battant, dans Fragments et dans District 31, ou encore, plus récemment, en 2023, dans la deuxième saison de Lac-Noir. Suivi par plus de 30 000 personnes sur sa page Instagram, il est clair que le public l'adore! Mais de son côté, les rôles ne suffisent pas pour gagner sa vie. Ainsi, le comédien bosse aussi dans un resto-bar montréalais, en plus de faire quelques projets photo pour des marques locales.

« Lui travaille quand même beaucoup, il travaille à la buvette Chez Josie, dans Villeray, un endroit vraiment, vraiment le fun », nous racontait Emi. « Il était dans le jus pendant le jour de l'an, mais ça va super bien. On a passé Noël ensemble, il travaillait le 31, mais il est revenu au chalet le 1er. Je suis revenue pour ça [le visionnement de Projet Innocence], mais sinon, on est tout le temps au chalet. On fait du ski, on fait du snow...! ».

Nous sommes heureux de savoir que le couple, qui partage une passion pour le plein air et les voyages en plus de celle du jeu, continue de filer le parfait amour en profitant des joies de l'hiver. Ils sont ensemble depuis un plus de deux ans et demi et se sont rencontrés sur le plateau du film Noémie dit oui.

Les tourtereaux posaient côte à côte, tous deux élégants et de noir vêtus, lors du gala Québec Cinéma en décembre dernier. Découvrez-les dans les images ci-bas.

