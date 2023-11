Ce resto montréalais met à l'honneur le fromage halloumi et c'est juste décadent!

Pour Amine, le fromage halloumi était l'ingrédient parfait à mettre en valeur : « C'est un fromage incroyable! Dans le fond, l'idée du fromage halloumi, ça vient de mon partner, Karim. C'était son idée. Mais ça m'a tellement inspiré. Je ne pensais pas que c'était un fromage aussi versatile. On l'a décliné d'au moins 10 façons dans notre menu et, croyez-moi, il se marie super bien avec tout. On peut le manger salé, comme sucré. »

C'était surprenant de travailler avec ce produit-là!

L'enthousiasme du chef exécutif à propos de ce nouveau concept de restauration rapide est franchement contagieux, et donne l'envie de l'essayer sans faute : « C'est des goûts différents, mais qu'on connaît. C'est ça la magie de Loumi. Je vous promets que ça sera votre meilleur fast-food que vous allez manger, ça, c'est sûr et certain. On ne triche pas et tout est fait maison, c'est vraiment ça l'astuce. »

Pour découvrir le Loumi, c'est au 5181 Boul. Saint-Laurent, Montréal.

Nous avons craqué pour le grilled cheese, franchement bien exécuté avec sa petite note finale de menthe en bouche qui nous a donné l'envie d'y revenir instantanément. Les patates assaisonnées ont aussi ce petit goût de revenez-y, tout comme le décadent biscuit fondant aux brisures de chocolat, saupoudré d'une délicate fleur de sel, qui était, soyons honnêtes, à se damner! Pas de regret là!