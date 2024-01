Nathalie Simard, Guy Jodoin, Matt Duff et d'autres artistes nous font découvrir leurs coups de coeur gastronomiques dans cette émission

Les amateurs de gastronomie peuvent se réjouir, car ce vendredi 5 janvier à 22 h, Zeste lance la dixième saison de Coups de food. Produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, l'émission continue de captiver les abonnés, établissant son statut de valeur sûre au fil des années en dévoilant les meilleures adresses gastronomiques.

Pour le coup d'envoi de cette saison spéciale, le premier épisode surprend les abonnés alors que c'est l'animateur, Sébastien Benoît, qui prend place en tant qu'invité cette fois, partageant ses restaurants coups de cœur avec son complice, Benoit Roberge. Le défi? Il ne doit pas nommer une adresse qu'il a déjà visitée avec l'émission dans les dix dernières années. Étant donné que Coups de food a accueilli plus d'une centaine de personnalités et visité plus de 540 restaurants au cours de 140 jours de tournage, ça aurait pu être compliqué... Mais comme les bonnes adresses débordent dans la province, il réussit à nous surprendre avec des recommandations qui donnent faim : une crémerie, une boucherie, un café et une buvette aux quatre coins de la métropole.

Sous la réalisation habile d'Olivier Tétreault, la nouvelle saison de Coups de food mettra aussi en lumière les bons plans gastronomiques de personnalités telles que Nathalie Simard, Guy Jodoin, Geneviève Guilbault, Matt Duff, Chantal Fontaine, Olivier Dion, Nour Belkhiria, Jonathan Roy, Andréanne A. Malette, David Savard, France D’Amour et Jean Michel Leblond. De Montréal à Québec, en passant par Mont-Tremblant, l'émission continuera de régaler les épicuriens avec des anecdotes savoureuses et des confidences intimes autour de plats toujours plus alléchants. Pour les foodies, c'est toujours agréable d'en apprendre plus sur les chefs et propriétaires des différents établissements, qui en profitent pour présenter leurs créations et leur concept à l'animateur et ses invités.

Avant le lancement de la nouvelle saison, TVA ravira les fans avec la diffusion d'un épisode d'une saison précédente de Coups de food du 3 au 6 janvier à 10 h 30. Le samedi 6 janvier, au lendemain de sa diffusion sur Zeste, le public découvrira le premier épisode de la saison dix.