Guy Nadon, un précieux mentor pour Emi Chicoine dans Projet Innocence

Hier soir, Noovo diffusait le premier épisode d'une série qui se déroule dans le milieu judiciaire, mais qui explore une zone grise et encore peu exploitée en télé: un projet innocence. La fiction de dix épisodes nous plonge dans l'univers d'une de ces cliniques juridiques, implantée en université, où un criminaliste, Armand Coupal (Guy Nadon), et ses étudiants tentent d'offrir une dernière chance à un détenu qui clame son innocence. À ses côtés en tête d'affiche se tient Stella (Emi Chicoine), une jeune étudiante brillante qui ne laisse pas sa place. Lisez-en plus sur Projet Innocence.

Déjà, à 7 ans, Emi plongeait dans l'univers télévisuel. Maintenant au début vingtaine, Emi accumule les expériences sur des productions, mais c'est bien la première fois que la comédienne se voit attribuer un premier rôle aussi important.

En entrevue au visionnement de presse, l'actrice nous dit être fière de ce qu'elle a découvert à l'écran, même si les 50 jours de tournage ont été un gros défi pour elle. « Les textes, c'était assez complexe. J'appelais ma tante qui est avocate pour qu'elle m'aide à comprendre les termes juridiques. Ça ne parait pas, mais c'est beaucoup de texte, de se le mettre en bouche, de le comprendre. C'était important pour avoir l'air d'une première de classe. »

En effet, Stella, un personnage plein de nuances, est la fille d'un juriste de renommée. Elle se tient droite et ne laisse rien ni personne se hisser devant elle. « Ma grande inspiration, parce que je suis une fan d'Harry Potter, c'était Hermione. Très "je sais la réponse", très "je veux y aller". Stella, des fois, elle va plus loin. Elle va aller sur le terrain, suivre Armand, même si ça commence à être dangereux. Elle apprend beaucoup de Coupal. »

J'ai appris de Armand, mais j'ai appris de Guy, aussi. On s'est vraiment bien entendus aussi. J'avais littéralement une école de théâtre sur deux pieds à mes côtés chaque jour.

Il va de soi que lorsqu'une histoire mélange les générations, comme le propose bien Projet Innocence, l'expérience rencontre l'intuition. Et notre impression, c'est que ça donne quelque chose de franchement beau. Mais pour les plus jeunes, jouer auprès d'une sommité du domaine, comme Guy Nadon, ça peut aussi s'avérer intimidant.

« C'est assez intimidant (rires) ! Jour un, scène un, j'avais une scène avec un monologue à faire et tout au long, je ressentais de la pression. C'est mon premier gros rôle, j'ai bafouillé un peu, mais je me suis reprise, je me suis dit "voyons, vois-le comme un stress le fun!". Stella est un peu intimidée par le personnage (de Guy), elle veut l'impressionner, alors ça marchait. »

Est-ce qu'Emi a autant de front que son personnage? On dirait bien, parce qu'elle n'a pas hésité une seconde à demander à son collègue de lui partager un peu de sa sagesse, afin de bâtir une confiance en elle, et entre eux. « On est les deux leads, il faut qu'on aille quand même un petit lien. Alors je suis allée vers lui, je lui ai posé des questions sur son métier... »

C'est incroyable, il est très professionnel, il reste souvent dans sa bulle. Je ne voulais pas le déranger, mais des fois, j'avais de la misère avec mon texte, et lui, est prof à l'École Nationale. Alors je m'assoyais à côté de lui, et je me permettais de lui demander de l'aide. "Guy, cette ligne-là, on dirait que j'ai de la misère...", et lui il me découpait mes scènes "prends une respiration là, mets une virgule là" ... Il était tout le temps content de le faire.

En multipliant les rôles, Emi a appris le métier tout naturellement, mais n'a pas fait d'école de jeu. Avec les conseils de son mentor, la comédienne pense de plus en plus à s'inscrire à une école de théâtre. Ces encouragements s'ajoutent à ceux déjà reçus par ses collègues Patrick Hivon et Christine Beaulieu, dans L'oeil du cyclone. D'ailleurs, la quatrième saison de la comédie arrivera le 8 février prochain sur L'Extra de Tou.tv.

Projet Innocence est à regarder sur Noovo les mardis à 20 h. La série est aussi disponible sur Noovo.ca et sur l'application Noovo.