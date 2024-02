Parions que la nouvelle saison de Sortez-moi d'ici frappera très fort, autant du point de vue des cotes d'écoute qui risquent d'être monstrueuse que des impressions laissées sur les téléspectateurs. Cette deuxième mouture, qui s'est tournée dans la jungle du Panama, ne manquera pas de vous captiver, si l'on se fie aux deux premiers épisodes que nous avons eu le bonheur de visionner en primeur. Préparez-vous, les émotions sont au rendez-vous!

« Sainsicroche de batêche de bâtard » : voilà des mots que vous entendrez une concurrente dire lors de sa première journée dans la jungle, constatant d'emblée le buffet de défis qui s'offraient à elle. En effet, l'arrivée dans la jungle pour les nouveaux candidats de Sortez-moi d'ici ne se fera pas dans le calme et ne manquera pas de donner le ton à toute la saison, relevée, que vous n'aurez pas le goût d'abandonner après y avoir jeté un oeil. Le producteur et animateur Jean-Philippe Dion nous promettait des défis plus difficiles. Il n'a pas menti!

D'abord, le premier défi qui est proposé à trois joueurs de la nouvelle cohorte vous donnera des frissons dans le dos et vous rendra immédiatement sympathiques ces trois personnalités bigarrées et courageuses. Réussiront-elles à affronter ce qu'on leur propose? Bien sûr, nous ne vous dévoilerons rien de bien précis ici, histoire de ne pas gâcher votre visionnement qui sera des plus excitants.

Il ne faut pas non plus se fier aux deux joyeux lurons de la jungle, Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, toujours aussi moqueurs, dont les promesses sont un peu tordues. Parlez-en à deux des candidats, qui seront séparés du groupe au jour 1 et qui vont mettre à rude épreuve le mot « VIP ». Leur périple en duo s'avère particulièrement intéressant.

Au programme pour tous, insectes, nuitées agitées (surtout lorsqu'un des campeurs ronfle comme un tracteur), endroits clos, hauteurs, marécages et bien plus. Toutes les peurs sont exploitées pour celles et ceux qui tentent d'obtenir le 50 000 $ de prix pour leur fondation. On vous rappelle l'identité des participants ici. Le groupe est particulièrement sympathique et on constate que la chimie est au rendez-vous, outre l'accueil particulier que réserve Rosalie Vaillancourt à un autre campeur!

Difficile de décrocher une fois qu'on a mis le pied dans cette jungle infestée de célébrités. La deuxième saison de Sortez-moi d'ici est plus accrocheuse et relevée que la première et nous avons TRÈS hâte de voir la suite.

C'est à voir du côté de TVA à compter du dimanche 3 mars à 18 h 30.

