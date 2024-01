Philippe Laprise révèle des secrets de tournage de sa participation à la 2e saison de Sortez-moi d'ici!

Que serait une édition réussie de notre talk-show fétiche du vendredi soir sans discussions passionnantes et invités savoureux? Chaque semaine, le duo composé de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil relève toujours plus la barre de la pertinence, avec des segments qui font souvent mouche auprès des téléspectateurs.

Ce fut encore une fois le cas ce 26 janvier, alors que les deux animateurs recevaient un trio d'artistes connus et adorés des gens d'ici. Parmi les convives de la soirée figuraient Philippe Laprise, un humoriste à la florissante carrière, qui a notamment profité de sa présence sur le plateau pour jaser de sa participation à Sortez-moi d'ici.

L'an dernier, l'émission avait été l'un des coups de coeur télévisuels des Québécois, avec une popularité qui s'est reflétée dans de vertigineuses cotes d'écoute. Fière du succès de cette nouvelle proposition de survie, la 2e saison n'a pas tardé à être annoncée par la production, avec une distribution encore plus étoilée que la précédente. Ainsi, parmi les neuf célébrités qui débarqueront dans la jungle du Panama en mars prochain, la présence de Philippe Laprise n'a pas manqué d'étonner.

En fait, c'est Phil lui-même qui a approché la production pour manifester son intérêt à participer. Mais après quelques jours au camp, il s'est senti ébranlé. « Je ne pensais pas être le premier à brailler », explique-t-il. « D'aller au-delà de ce que je pensais être capable de faire, ça m'a vraiment ébranlé. »

Évidemment, l'expérience a certainement été très prenante pour l'humoriste, mais une chose en particulier ne l'a pas charmé, à savoir quand les autres candidats l'encourageaient. Pour clarifier ses propos, l'humoriste déclare :

« J'avais tellement de la misère à focuser sur moi pis à faire ok je vais y arriver, que quand j'entendais (des encouragements) à un moment donné je faisais FERMEZ VOS GUEULES! » De l'aveu de Philippe, « je n'étais pas capable d'entendre quelqu'un, parce que je n'étais pas capable de focuser sur moi, pis de me connecter pour être capable de faire quelque chose qui est impossible que je fasse dans la vie de tous les jours! »

La star s'est par la suite exprimée sur une épreuve qui risque de rester dans les annales au moment de la diffusion, tant pour sa répugnance que son hilarité. Ainsi, dans un bar où divers cocktails étaient servis, les candidats devaient boire le plus rapidement possible pour éviter l'élimination. « En fait, je pense que j'ai cassé Dave Morissette! Je ne sais pas si on va le voir, mais il a rempli une chaudière! », s'esclaffe alors Philippe, qui nous donne un bon aperçu du genre de défis qui nous attend dans la 2e saison de Sortez-moi d'ici. Ce sera certainement à ne pas manquer, dès le dimanche 3 mars 2024, à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Quant à elle, l'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur TVA.