Vous avez déjà vu cette actrice d'Indéfendable dans plusieurs séries, dont STAT

Un rôle marquant dans la quotidienne.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La jeune comédienne Charlotte Bégin brille actuellement au petit écran dans le rôle de la fille d'une femme accusée d'avoir tué son ex-conjoint violent avec une arbalète.

Précisons qu'elle s'illustrera au cours de la semaine grâce à des scènes particulièrement fortes, qui ne vous laisseront pas indifférents.

Celle-ci n'en est pas à ses premières armes à la télé. On a pu la voir dans les séries Mes petits malheurs, Les moments parfaits, Doute raisonnable et Classé secret.

Puis, en 2023, nous avions tous été soufflés par sa performance dans STAT. Charlotte interprétait une jeune gardienne qui faisait des vidéos pour les réseaux sociaux avec des jumeaux sur le bord de la piscine. Alors qu'elle s'occupait d'un des deux garçons qui boudait dans la maison, l'autre a plongé à l'eau et s'est presque noyé.

Revoyez son monologue puissant ci-dessous.

À noter qu'on a aussi pu la voir dans une publicité des pains Gadoua l'année dernière aux côtés de l'humoriste Jonathan Roberge. Voyez-la au bas de l'article.

Charlotte sera dans Indéfendable pour encore quelques semaines.

La quotidienne est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

