Voici qui Tranna Wintour verrait gagner Big Brother Célébrités

C'est avec une bonne humeur contagieuse que l'inspirante humoriste, comédienne et chanteuse Tranna Wintour nous adressait quelques mots sur le tapis rouge de FEM, une nouvelle série dont nous vous jasions ici. Elle qui travaillait sur le projet qui aborde la transidentité à titre de consultante posait d'ailleurs aux côtés de son amie, la drag queen Sasha Baga. Voyez leurs looks au bas de l'article.

Entre la consultation, les apparitions télé, les participations à titre de collaboratrice sur différents balado, l'après Big Brother Célébrité est bien occupé pour l'artiste. Elle a tout de même pris quelques secondes pour jaser télé avec nous et nous partager ses impressions de la mouture actuelle. « J'adore la nouvelle saison honnêtement! J'aurais tellement aimé que Patsy reste plus longtemps. »

La rumeur entend qu'il s'agirait de Tranna qui aurait réussi à convaincre la superstar Patsy Gallant d'embarquer dans l'aventure, à 75 ans. « Je lui ai dit "tu ferais tellement un bon show!". Ce qu'elle a fait, même si elle n'a été là que deux semaines. Elle était tellement hilarante, fabuleuse et inspirante. » La joueuse en question nous racontait son processus dans cette autre entrevue.

Je ne pense pas que le monde comprend à quel point Patsy est une guerrière et elle est tellement quelqu'un d'unique, au Québec, au Canada, on est tellement chanceux de l'avoir comme notre icône.

« Mais reste que je trouve quand même que c'est une saison super diversifiée, j'ai adoré Ève Salvail, sa semaine de patronne invisible était malade, c'est vraiment une super bonne saison », complétait-elle. Et pour ce qui est de ses prévisions?

« J'aimerais voir un peu plus de Gabrielle [Marion], parce que je pense qu’elle joue super bien. On ne la voit pas assez dans sa stratégie, mais je pense que dans les semaines qui vont suivre, on va la voir beaucoup plus et je peux la voir se rendre jusqu'au top trois. »

Son top trois?

Gabrielle Marion

Joëlle Paré-Béliveau

et Danick Martineau

« On va voir, c'est tellement imprévisible! Cette saison en particulier, c'est des twists sur des twists. »

À suivre! Big Brother Célébrités, du dimanche au jeudi 18 h 30, sur Noovo.