Parcours de Zav et ses questionnements sur son identité, ses envies et ses aspirations. Cette exploration entraîne des répercussions sur ses relations avec sa famille, dont ses parents Kim et Patrice, ainsi que sa communauté franco-ontarienne de Lanak, puisque cette réalité ne pourra demeurer cachée éternellement. Zav pourra compter sur l’aide de ses amis Charlotte et Uriel.