« J’avais été mise dans une case », Émily Bégin aborde son premier rôle de fiction

« C’est la première fois que je fais une fiction », expliquait Émily Bégin concernant le premier rôle qu'elle tient dans la série FEM. Dans ce drame de dix épisodes produit par Unis, celle qui s'est fait connaître à Star Académie il y a vingt ans joue le personnage de Nathalie.

J’avais été mise un peu dans une case "Chanteuse qui fait de la comédie musicale". Juste avoir eu la chance d’auditionner aujourd’hui... Ça faisait longtemps que j’espérais ça.

C'est la réalisatrice du projet qui a convoqué Émily. La chanteuse a travaillé fort pour obtenir l'emploi : « J’ai fait deux belles grosses auditions et c’est arrivé. J’étais tellement fière et j’étais tellement heureuse. Et je suis tombée sur une équipe extraordinaire. »

La réalisatrice du projet, Marianne Farley, nous faisait par ailleurs part de ses impressions en entrevue concernant la comédienne. « Elle est exceptionnelle. On voulait vraiment une chanteuse, on voulait quelqu'un qui est capable de pousser au niveau vocal et qui avait un côté rock et Émily a ce petit côté rock naturel. Elle a vraiment un jeu qui est naturel et c'est quelqu'un qui n'a pas d'égo. Elle est là sur le plateau. »

Ça fait longtemps que je voulais le faire. C’est différent, mais on dirait que j’étais prête à vivre ça, à essayer ça. Je suis bien excitée! - Émily Bégin

« Quand ce personnage est arrivé, qui est tellement loin de moi - oui, c’est une chanteuse, mais c’est une chanteuse qui a mal vieilli […] elle n'est pas très lumineuse - , il y a fallu que je m’inspire de gens autour de moi qui ont vécu des affaires plus dures. Juste le côté 'rough' qu’elle a avec Zav, elle est dure avec [lui] mais il y a quelque chose d’attachant chez Nathalie. Autant on voit qu’il y a une souffrance, autant qu'on l’aime. »

Ça fait tout drôle de retrouver la souriante animatrice de Si on s'aimait dans la peau d'un personnage aussi tourmenté, mais elle joue le rôle avec justesse. D'ailleurs, la femme a adoré la série autant que nous. « C’est tellement touchant. J’ai versé beaucoup de larmes. C’est une série très actuelle. J’aurais aimé ça, à 18-19 ans, avoir cette série dans ma vie. C’est poignant. »

Nous vous invitons largement à visionner FEM gratuitement et en intégralité sur la plateforme de TV5Unis.