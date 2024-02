Un rare rôle dramatique pour Marie Soleil Dion

Le plus récent projet télé dans lequel apparaît Marie Soleil Dion nous offre la chance de découvrir l'animatrice et comédienne sous une nouvelle facette. Dans FEM, la série dramatique où la comédienne partage l'écran avec Lennikim, Willia Ferland-Tanguay, Danny Gilmore et Émily Bégin, elle interprète Kim, la mère du protagoniste.

« Une mère qui se cherche un peu elle aussi, qui veut être la meilleure mère possible, la meilleure grand-mère pour l’enfant d’Audrey. Elle n’a pas nécessairement tous les outils pour comprendre la réalité de Zav et comprendre ce qu’il traverse, mais elle a tout l’amour d’une mère. Alors parfois, elle est maladroite, mais elle l’aime et est dans son équipe », décrit l'actrice.

En entrevue, Marie Soleil aborde « la thématique très importante » qui l'a fait sauter à pieds joints dans l'aventure. « C’est un adolescent qui se questionne sur son identité de genre à travers la musique. Ça aborde des sujets sociaux qui sont vraiment, je pense, d’actualité et importants. Je pense qu’il y a une grosse montée de la transphobie et de l’homophobie aux États-Unis et même ici et je pense que c’est important de contrer ça avec des discours qui sont positifs, qui veulent ouvrir un dialogue avec les gens et peut-être que la fiction peut aider à stimuler les dialogues ou l’empathie ». Apprenez-en plus sur cette fiction aux airs d'Euphoria. « Je prends ça à cœur », ajoute-t-elle.

Depuis ses débuts dans VRAK la vie, entre Like-Moi!, Contre-offre, ou encore, l'animation de l'Amour est dans le pré, la place de Marie Soleil n'est plus à faire à la télé. Mais cette opportunité, elle l'attendait.

Au niveau du jeu, c’est un rôle dramatique, ça faisait longtemps que j’avais envie de jouer ça à la télé. J’ai fait le conservatoire, j’ai joué au théâtre dans des rôles plus dramatiques, mais à la télé, j’ai fait plus des comédies. J’adore la comédie, j’ai de la chance. Mais là, c’est vraiment un autre registre, c’est un autre genre de scènes. J’ai vraiment aimé ça.

« Et, c’est sûr que je suis une maman d’un petit garçon. Bon, il est plus jeune que Lennikim, mais quand même », renchérit la pro de la LNI. « Il y a eu une grande cohésion qui s’est faite dans l’équipe rapidement. Des fois on dit :"Il s’est passé de quoi sur le plateau" et ce n'est pas super vrai, mais là, c’est vrai. Tout le monde est devenu très proche, très rapidement, la famille s’est rapprochée. Willia, Lennikim, c’est "mes enfants". Le petit Lenni, il vient chez nous, on a voyagé ensemble, je l’aime, je me suis attachée. Il me fait penser même à mon gars, physiquement. Alors c’est sur que les scènes dramatiques avec lui, ça ne prenait pas beaucoup d’imagination pour ressentir le sentiment d’une mère aimante qui veut le meilleur pour son gars. »

Marie Soleil Dion s'est aussi dite très fière de voir le résultat des efforts de l'équipe de FEM, en faisant référence à la direction photo, « aux images magnifiques » et en soulignant particulièrement la trame sonore originale de cet « univers musical très inspiré du vidéoclip ». Découvrez nos impressions de la série dans cet article.

Souvenons-nous que la jeune maman s'est récemment séparée de son fiancé.