Patsy Gallant nous explique comment on l'a convaincu de participer à Big Brother Célébrités

La célébrité la plus étonnante au casting de Big Brother cette année était définitivement Patsy Gallant. La dame de 75 ans n'est pas tout à fait celle à qui on pense quand on tente de s'imaginer qui pourrait être les prochains joueurs de la téléréalité de Noovo.

Nous lui avons alors demandé comment elle en est venue à participer à Big Brother Célébrités. « C'est Tranna [Wintour] qui m'en avait parlé et je lui avais dit : "ben voyons, je ne ferai jamais ça de ma vie. Je ne le regarde pas, je ne sais pas ce que c'est, etc." Et là, la production m'a appelée parce qu'elle avait eu vent que peut-être je le ferais. Mais, ç'a pris du coaching. La production m'a finalement convaincue que ce serait bon, et pour Big Brother, et pour moi. »

En fin de compte, je me suis dit : "Enwaye Patsy, c'est une affaire de 'bucket list', vas-y, fais-en des projets. Tu as 75 ans, tu n'attends plus après rien, tu fais".

Elle dit avoir « adoré » son expérience. « C'était même encore plus l'fun que je pensais. J'appréhendais énormément de dormir avec 16 personnes, séparées en deux chambres. J'avais peur des défis aussi. Je ne savais pas si je serais capable de les faire, mais j'ai réussi à faire les deux. Je n'avais pas peur du ridicule, ça, je savais que je n'allais pas être mise dans la meilleure lumière, mais j'ai été game jusqu'à la fin. Je suis très fière de ça. Je voulais aussi inspirer et donner espoir aux gens. Et là, je réalise qu'il y a des jeunes qui m'ont regardée et qui m'ont aimée, donc ce n'est que du positif pour moi. »

La chanteuse encourage les vedettes de son âge à participer à Big Brother Célébrités. « C'est comme ça qu'on reste jeune », s'exclame-t-elle.

Jusqu'à la toute fin, Patsy espérait qu'il y ait une twist qui la ramènerait dans la maison. « Si j'avais eu l'occasion de revenir dans la game, vous auriez vu une Patsy complètement différente », nous dit-elle.

« J'aurais été un peu plus méchante et mystérieuse. Je me serais concentrée sur la game à la place de faire le show, parce que c'est dans mon ADN de faire des shows. J'ai monté un Oscar pour la slop, j'ai monté un combat de boxe, j'ai même twerké. Je les ai fait rire, j'ai mis de l'ambiance, mais j'aurais dû me concentrer un peu plus sérieusement sur la game. »

