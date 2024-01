« Ça, ça m'a vraiment choquée! » : Patsy Gallant revient sur ses visionnement des épisodes de BBC

La flamboyante Patsy Gallant a quitté l'aventure Big Brother Célébrités dimanche dernier après une réaction en chaîne déchirante.

D'ailleurs, le moment qui a été le plus difficile pour la chanteuse a été lorsque Barbada ne l'a pas choisie lors de cet exercice cruel.

« Ça, ça m'a vraiment choquée! C'est pour ça que j'ai donné mes jetons à Patrick, parce que personne dans mon alliance ne m'a sauvée. Ça m'a donné un choc! Ça n'a pas de bon sens voyons! Tu sauves ton alliance avant de nommer quelqu'un qui n'est pas avec toi. Je me suis même demandé si ce n'était pas lui qui ne connaissait pas bien le show », nous dit la doyenne du groupe en entrevue.

La drag queen expliquait dans l'émission que c'était parce qu'elle était trop imprévisible qu'elle n'avait pas choisi Patsy. « Bien, il m'a mal lue parce que je suis quelqu'un qui n'a qu'une parole et je l'ai démontré, je pense. Quand je dis quelque chose, je le fais. »

« Je pensais durer un peu plus longtemps dans le jeu », avoue-t-elle.

Elle ajoute : « Je n'ai pas compris pourquoi ils voulaient me sortir parce que je n'étais absolument pas un danger pour eux. Je ne pouvais pas gagner les défis, impossible avec un boys club de lutteur et patineur professionnels. »

Alors, pourquoi donc ont-ils décidé de l'éliminer selon elle? « Je pense que j'étais une cible facile », nous dit-elle. « Le plus qu'il y en a qui s'en vont, le plus qu'ils ont le temps de faire leur trip, gagner et éliminer un autre. »

Patsy Gallant admet avoir été surprise par ce qu'elle a appris lorsqu'elle a visionné les épisodes avec Pascale à l'hôtel suite à son élimination jeudi dernier.

On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans la maison! Quand on écoute, c'est un peu un choc. Là tu découvres les alliances de tout le monde, les choses qu'ils disent contre toi. C'est un jeu cruel.

« C'est dur au début. Tu te dis même : "je ne l'aime plus cette personne-là. Je ne lui parlerai plus jamais de ma vie" et en fin de compte, deux heures plus tard, tu réalises que c'est un jeu. On pardonne vite parce que c'était vraiment une belle gang », conclut-elle.

Comme bien des gens, nous avons été complètement charmés par la candeur et la force de Patsy Gallant. Celle-ci a certainement réussi sa mission d'être une inspiration à Big Brother Célébrités. Bravo à cette grande dame qui a du coeur et beaucoup de témérité!

