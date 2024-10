Voici qui sera le fou du roi à Tout le monde en parle ce dimanche

À toutes les semaines, c'est un mystère flou, on ignore l'identité du fou du roi à Tout le monde en parle. En effet, depuis quelques saisons déjà, plusieurs artistes se succèdent à chaque épisode, variant ainsi les propos engendrés et permettant de ne pas oeuvrer dans la régularité. Cette formule, qui a depuis été adoptée par les téléspectateurs, a assurément permis un réel vent de renouveau sur le plateau du talk-show.

En ce sens, ce vendredi à C'est juste de la TV, l'ancien collaborateur MC Gilles était de retour, cette fois-ci comme invité. Alors qu'il s'exprimait quant à son rôle de coanimateur régulier au talk-show dominical, il en a profité pour annoncer que la scénariste et populaire auteure Kim Lévesque-Lizotte serait la prochaine élue pour siéger aux côtés de Guy A. Lepage, lors de l'épisode qui sera diffusé ce dimanche.

Il faut mentionner qu'à chacune de ses apparitions sur le plateau à titre de collaboratrice, Kim a su charmer les téléspectateurs par son doigté social et la pertinence de ses interventions. Il sera franchement intéressant de l'entendre se prononcer et se questionner sur des enjeux aussi variés que le droit à l'avortement aux États-Unis, la situation actuelle au Moyen-Orient et le décès de Daniel Pinard, des sujets qu'évoqueront les convives de la semaine. Découvrez leur identité ici.

Nous avons bien hâte de la retrouver ce dimanche, dans un contexte dans lequel elle excelle. Après une première impression concluante, l'an dernier, celle-ci a rapidement su prendre ses marques et obtenir la faveur du public. Depuis la 20e saison, Kim, Alexandre Barrette, Marie-Lyne Joncas et MC Gilles sont les 4 fous du roi qui alternent le plus souvent leur siège, certains créant davantage de remous que d'autres. Cette saison semble reprendre le même format, non sans succès.

Rappelons qu'un peu plus tôt cet été, Kim Lévesque-Lizotte a amorcé les représentations sur les planches d'une pièce inspirée de la série Moi et l'autre. On vous invite d'ailleurs à lire notre avis sur la nouvelle génération de cette série d'anthologie ici.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.