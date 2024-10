Découvrez les invités de Tout le monde en parle pour ce dimanche 6 octobre

Ce dimanche à Tout le monde en parle, vous aurez droit au retour d'un artiste qui a longtemps accompagné Guy A. Lepage, le seul et unique Dany Turcotte, qui sera présent comme invité.

En effet, celui-ci viendra présenter son premier livre, D. Turcotte & fils, qui paraîtra dans tous les bons libraires à compter du 10 octobre. Dans cette oeuvre, le célèbre humoriste et animateur plonge dans son parcours de vie. On vous en parlait ici.

Marwah Rizqy, qui vient d'annoncer son départ de la vie politique en 2026, sera également parmi les invités de la semaine.

Guylaine Tremblay et Pascale Renaud-Hébert, viendront parler de la nouvelle fiction Veille sur moi, dont les épisodes seront déposés sur l'Extra d'ICI Tou.tv à compter du 10 octobre. Veille sur moi nous plonge dans l’histoire de Maggie et de son petit-fils Zack, 4 ans, duquel elle s’occupe seule depuis trois ans et demi. Quelques années plus tôt, Corinne, la fille dysfonctionnelle de Maggie lui a confié Zack en disparaissant dans la brume avec son conjoint toxique, Joey. Mais voilà qu’un après-midi, Zack et Maggie voient leur quotidien complètement chamboulé quand Corinne, maintenant sobre et séparée de Joey, revient dans leur vie et réclame la garde de son fils.

Léa Clermont-Dion abordera son documentaire La peur au ventre, dans lequel elle désire comprendre comment le droit à l’avortement, considéré comme acquis, est plus fragile qu’on ne pourrait le croire depuis que la Cour suprême américaine a fait un saut de cinquante ans en arrière en procédant à l’invalidation de l’arrêt Roe c. Wade.

Le journaliste Guillaume Lavallée et le professeur Thomas Juneau viendront faire le point sur la situation au Moyen-Orient.

Enfin, Paul Arcand, Josée Di Stasio et Francis Legault viendront rendre hommage à Daniel Pinard, décédé cette semaine.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que la semaine dernière, Mariana Mazza a décoché une flèche à un invité qui ne s'y attendait pas, faisant pouffer de rire l'animateur au passage.