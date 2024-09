Mariana Mazza envoie une flèche inattendue à un invité de Tout le monde en parle

Mariana Mazza était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir afin de parler de son nouveau livre, Rivière-des-Prairies, et de sa prochaine émission littéraire, Livre ouvert.

Aux gens qui ont critiqué le fait qu'elle avait été choisie pour animer le magazine littéraire d'ICI ARTV, elle répond ceci :

« Je trouve ça triste qu'on se plaigne qu'il n'y a pas d'émissions culturelles à la télévision, pis quand quelqu'un le fait, on est déjà en train de le critiquer avant d'avoir la chance de voir une seule seconde. »

« Ce que je trouve dommage, c'est de juger avant de l'avoir vu », renchérit-elle, « et surtout, c'est quand même la meilleure formule. Quand on parle d'une émission littéraire, ce n'est pas alléchant. Par contre... »

Pénélope McQuade tente de l'interrompre, mais Mariana insiste pour compléter son propos : « Quand tu prends un humoriste populaire qui est passionné de littérature, qui est brillante... ». À l'affirmation franche de ses qualités, les rires se sont mis à fuser dans la salle.

« Ben oui, je suis brillante, à un moment donné... »

« Elle est brillante », poursuit Pénélope, suivi de Guy A. Lepage qui ajoute : « Et modeste ».

Elle ajoute : « Donnez-moi la chance au moins de le montrer. [...] Pourquoi pas prendre des gens de renom? Ben parce que... Comment je peux bien te dire ça, mon beau Mario? Le monde n'a pas envie d'animer ça. Puis moi, j'ai envie. Ça fait trois ans que je pitche le concept. Puis ça fait trois ans que je me bats pour l'émission. Puis là, je l'ai, après trois ans. Faque écris-en un et va te l'animer tout seul. »

Précisant que les gens ont une image d'elle d'une « fille qui prend de la place et qui n'a pas d'écoute », elle ajoute ceci : « Mais j'ai évolué », dit-elle. « J'ai 34 ans, ça fait 15 ans que j'évolue sous l'œil du public. J'ai envie d'écouter plus que de parler, je suis intéressée aux gens, j'ai fait le tour de ma personne, je m'ouvre au monde, j'ai envie de comprendre et de savoir des choses. [...] C'est pas parce que je suis connue que je vais faire de l'ombre aux invités et aux sujets, même que ma passion va peut-être amener une volonté à ceux qui ne seraient pas intéressés si c'était Alain [Gravel] qui l'animait. J'ai rien contre toi.... »

Le pauvre journaliste ne s'attendait pas du tout à être inclus dans la discussion. Il riait jaune alors que Guy A. Lepage était tordu de rire. MC Gilles disait à l'ancien animateur d'Enquête : « Tu as le droit de répondre Alain! ». Celui-ci, gentleman, a plutôt choisi d'envoyer des fleurs à l'humoriste : « Le fait qu'elle anime, peut-être que toutes les petites filles de Rivière-des-Prairies vont dire : "moi, j'aimerais peut-être ça lire et animer". »

« Tu as raison à 100% », a répondu Mariana.

