MC Gilles aborde un sujet écarté par Tout le monde en parle

En voyant la liste des invités de ce dimanche, certains internautes avaient trouvé étrange que personne n'ait été invité pour discuter de la fermeture du théâtre La Tulipe à Montréal, qui a fait les manchettes cette semaine.

Afin de remédier à cela, le fou du roi MC Gilles y a consacré son ouverture : « Petite anecdote en partant : je me suis acheté un condo juste derrière ce mur-là, juste ici, j'aimerais ça, le dimanche soir, après 8 h, si c'était possible de faire moins de bruit, parce que moi... ça fait pas longtemps que tu fais cette émission-là, toi ici? »

« Ça fait 20 ans », répond Guy A. Lepage.

« Techniquement, je sais que ce n'est pas résidentiel officiellement, mais les règles ont changé. [...] Je trouve ça logique que la personne qui s'installe à côté d'une salle de spectacle qui a 100 ans, bien, à cause qu'elle, le soir, elle trouve que ça fait du bruit, bien, on ferme la salle de spectacle.

Fait que les politiciens et les fonctionnaires qui nous regardent, là, laissez donc nos salles de spectacle ouvertes pour pas qu'une personne nous empêche, nous tous, d'aller voir des spectacles. Merci. »

Le sujet a même été abordé par Gildor Roy lors de son entrevue. Il mentionne qu'en vieillissant il y a des choses qui l'agacent plus qu'avant, dont « le niaisage ». « Acheter une maison à côté d’une salle de spectacle et être surpris qu'il y ait du bruit : "heille le taouin, come on!" Ça, ça m'énerve », a-t-il lancé.

« "Taouin", c'est un peu exagéré, j'ai vu "zouf" sur les réseaux sociaux », indique l'animateur.

Gildor Roy rétorque alors : « On règle-tu pour "colon"? »