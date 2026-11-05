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Voici qui interprètera la mère de Valérie dans Alertes

Un bon choix! Elle ressemble effectivement à Julie Ringuette.

Sur la photo : Julie Ringuette
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans l'épisode de cette semaine d'Alertes, Valérie Murphy (Julie Ringuette), actuellement capitaine de l'escouade Cerbère, avouait à Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) qu'elle l'avait droguée pour lui faire perdre son poste. Extrait à voir au bas de l'article.

Les téléspectateurs espèrent que Steph l'enregistrait avec son cellulaire à ce moment-là et qu'elle fera entendre la discussion au directeur Lamontagne (Benoit McGinnis) afin de faire tomber sa rivale. Mais, gageons que Valérie, qui a toujours un tour dans son sac, saura à nouveau se sortir de cette situation gênante.

Chose certaine, l'étau se resserre sur l'enquêtrice manipulatrice.

D'ailleurs, le 17 novembre prochain, nous rencontrerons la mère de cette dernière, qui livrera de douloureuses informations au sujet de sa fille.

Ce sera certainement intéressant d'en apprendre davantage sur le passé et l'enfance de Valérie.

La comédienne que la production a choisie pour interpréter la maman de Val à l'écran est Danielle Lépine [photo ici]. Un bon choix puisqu'elle ressemble effectivement à Julie Ringuette.

Danielle Lépine roule sa bosse dans le monde artistique depuis la fin des années 80. On a pu la voir dans Watatatow, Un monde à part, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Tout sur moi. Plus récemment, elle a joué dans la maman d'Antoine Pilon dans Entre deux draps, et sera prochainement de la distribution de la série Farador.

Elle s'est aussi illustrée au théâtre. D'ailleurs, elle sera de la distribution de la pièce Harold et Maude au Théâtre Jean-Duceppe au printemps prochain.

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur TVA.

Voyez ici quand sera diffusé le dernier épisode de la saison.

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