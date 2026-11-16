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Voici quand commenceront les émissions de TVA cet hiver

Plusieurs nouveautés au programme!

Sur la photo : Catherine Chabot
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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TVA dévoile aujourd'hui sa grille horaire pour l'hiver 2027, confirmant au passage le moment où nous pourrons renouer ou découvrir leurs grands canons hivernaux.

Comme on le sait, la chaîne présentera quelques nouveautés intéressantes comme le jeu musical Hitster avec Anouk Meunier et Match Game, le nouveau jeu animé par Philippe Laprise.

Ce sera aussi l'occasion de poursuivre notre écoute de plusieurs émissions incontournables comme Sucré Givré, Indéfendable, l'ultime saison de Les Armes, Alertes et bien plus.

Voici quand commenceront les émissions de TVA cet hiver :

* Représente les nouveautés

Voici quand commenceront les émissions d'illico+ cet hiver :

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