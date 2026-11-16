TVA dévoile aujourd'hui sa grille horaire pour l'hiver 2027, confirmant au passage le moment où nous pourrons renouer ou découvrir leurs grands canons hivernaux.
Comme on le sait, la chaîne présentera quelques nouveautés intéressantes comme le jeu musical Hitster avec Anouk Meunier et Match Game, le nouveau jeu animé par Philippe Laprise.
Ce sera aussi l'occasion de poursuivre notre écoute de plusieurs émissions incontournables comme Sucré Givré, Indéfendable, l'ultime saison de Les Armes, Alertes et bien plus.
Voici quand commenceront les émissions de TVA cet hiver :
* Représente les nouveautés
- Salut Bonjour – Lundi au dimanche à 6 h 30
- TVA Nouvelles – Lundi au vendredi, 12h, 17 h, 18 h, et 22 h et la fin de semaine
- La poule aux oeufs d'or – Les dimanche à 18 h 30
- Ça commence bien l'année – Dimanche 3 janvier à 19 h 30
- Le tricheur – Du lundi au vendredi, dès le lundi 4 janvier à 18 h 30
- Indéfendable – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 19 h
- Sucré Givré, saison 2 – Du lundi au mercredi, dès le lundi 4 janvier à 19 h 30
- Les armes – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Prescott, saison 1 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- À vos affaires – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 22 h 35
- Alertes – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Hot Ones Québec, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- MR BIG 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- Ça finit bien la semaine – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h
- Le guide de l'auto 2027 – Dès le samedi 9 janvier à 11 h 30
- J.E – Dès le jeudi 14 janvier à 19 h 30
- Vlog – Dès le dimanche 17 janvier à 19 h
- *Hitster Québec – Dès le dimanche 17 janvier à 19 h 30
- L'attentat du Québec (documentaire) – Dès le dimanche 24 janvier à 21 h
- Indéfendable : Sans trace – Dès le lundi 15 mars à 21 h
- L'affaire du juge Delisle (documentaire) – Dès le mercredi 17 mars à 20 h
- *Match Game Québec – Printemps 2027 (date à confirmer)
- D'un zoo à l'autre – Printemps 2027 (date à confirmer)
- Du Québec au ventre – Printemps 2027 (date à confirmer)
- 24 en 24, saison 2 – Printemps 2027 (date à confirmer)
Voici quand commenceront les émissions d'illico+ cet hiver :
- *Imparfaite – Dès le jeudi 7 janvier
- *L'attentat du Québec (documentaire) – Dès le jeudi 14 janvier
- *Même pas morte – Dès le jeudi 21 janvier
- *Qui est l'imposteur? – Dès le jeudi 11 février
- *Recherchés (documentaire) – Dès le jeudi 25 février
- Dernière seconde, saison 2 – Dès le jeudi 18 mars
- Prescott, saison 2 – Avril 2027 (date à confirmer)
- *Alertes : Lily-Rose – Printemps 2027 (date à confirmer)
- *Crush Club – Printemps 2027 (date à confirmer)
- Sébastien et Virginie (titre provisoire - documentaire) – Printemps 2027 (date à confirmer)