Voici pourquoi la prochaine saison de L'oeil du cyclone sera la dernière

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 de Radio-Canada, l'équipe de direction de la chaîne publique confirmait que la prochaine saison de L'oeil du cyclone serait la dernière.

C'est au terme de la 7e saison, qui sera proposée dans la section VÉRO.TV de L'Extra d'ICI Tou.tv en février, que se termineront les aventures d'Isabelle Gagnon et sa si attachante famille.

Pour l'occasion, nous retrouverons tous les comédiens de la série, que ce soit Christine Beaulieu, Joey Bélanger, Juliette Aubé, Emi Chicoine, Véronique Cloutier, Patrick Hivon, Danielle Proulx, Luc Senay, Catherine Souffront, Étienne Lou, Pierre Verville et plusieurs autres.

On assistera aussi au retour d'un personnage que nous avons découvert dans le film Le cyclone de Noël, le père d'Auguste, joué par le toujours hilarant Dominic Paquet, qui tombera en amour.

Ce sont les créateurs de la série qui ont pris la décision de mettre un terme au projet : « C'est le choix des créateurs, c'est le choix de l'équipe. L'oeil du cyclone, les enfants ont grandi. Donc, ils nous ont indiqué qu'avec ce qu'ils planifiaient pour la saison qui est en tournage présentement, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils voulaient explorer. Puis, ça va être une belle finale. Je pense que ça va être une finale assez touchante », confirme André Béraud, directeur de la fiction et des longs métrages à la télévision de Radio-Canada.

Dans cette septième et ultime saison, le cyclone prend encore plus d’ampleur dans la vie d’Isabelle qui tente malgré tout de garder le cap.

Alors que JF traverse une période trouble, Isabelle fait de son mieux pour entretenir sa relation amoureuse avec Sasha. Mais les feux de l’amour sont mis à mal alors que son poste à la mairie est en péril et que les jumeaux sautent à pieds joints dans l’adolescence. On passe rapidement de l’amour à la déception et des fêtes d’ados aux problèmes avec la police.

Heureusement que Jade et Auguste sont retournés vivre en appartement. Mais leur envie d’entrepreneuriat devient rapidement l’anxiété d’Isabelle. S’ajoute, dans le même souffle, un projet de mariage qui ramène dans le giron Dan le père d’Auguste en compagnie de Guenièvre sa nouvelle flamme qui prend beaucoup de place, voire trop. Tout ça sans compter les attaques de mouffette, les problèmes de dos barré, Michel qui met le feu au cabanon, les retrouvailles explosives de Louise avec une ancienne amie, Éliane qui « ne s’amourache pas » d’un père de famille, les pénibles comités de citoyens, l’intolérance du voisin et une confrontation avec un danseur nu.

Malgré tout ça, Isabelle pourrait réaliser qu’elle traverse les plus beaux moments de sa vie.

Les 10 épisodes de 30 minutes de l'ultime saison de L'oeil du cyclone seront offerts à compter de février 2027 dans la section VÉRO.TV.