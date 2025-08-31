Voici nos hypothèses sur le successeur de Guy Jodoin au Tricheur

La semaine dernière, Guy Jodoin a annoncé avec éclat son départ du populaire quiz télévisé Le Tricheur, après 15 saisons à l'antenne. On vous dévoile d'ailleurs ce que l'animateur avait à dire à ce sujet ici.

Cette annonce, très médiatisée, a ensuite fait l'objet de plusieurs rumeurs concernant son éventuel successeur, qui devrait pointer le bout de son nez à l'automne 2026. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateur sont d'ores et déjà à l'oeuvre d'émettre leurs meilleures suppositions concernant l'identité de celui ou celle qui prendra la relève de l'émission.

Plusieurs pensent que Pierre-Yves Lord est celui qui obtiendra le poste, suite au départ de Guy. D'autres encore émettent l'hypothèse que Jean-François Baril pourrait être recruté par la production pour assurer le remplacement. Chose certaine, tant l'un que l'autre possède l'expérience derrière la cravate pour animer ce jeu télévisé.

De notre côté, nous pensons qu'un Pascal Morrissette pourrait bien être le candidat idéal pour succéder à Guy Jodoin. En effet, pour animer un quiz d'une telle envergure, diffusé 5 soirs par semaine de surcroît, il faut être passionné, certes, mais aussi vif d'esprit. Des qualités que possèdent Pascal.

Une femme serait aussi un excellent choix et pourrait contribuer à insuffler un véritable vent de fraîcheur à l'émission. Pourquoi pas Chloée Deblois? Très divertissante lors de son passage à Sortez-moi d'ici ce printemps, elle a su créer un véritable lien d'amitié avec le public. Près des jeunes et attachante, on la verrait bien dans le contexte ludique du Tricheur. Maintenant, est-ce que sa notoriété acquise auprès du grand public lors de la téléréalité est suffisante pour prendre les rênes d'une telle émission? La question se pose.

Ou encore Anouk Meunier, qui a récemment annoncé son départ d'une populaire émission...

Quoi qu'il en soit, la 15e saison du Tricheur démarrera le 1er septembre, avec un panel d'invités composé de Léane Labrèche-Dor, Mickaël Gouin, Mathieu Quesnel, Mélissa Désormeaux-Poulin et Olivier Gervais.

C'est à ne pas manquer dès 18 h 30 sur les ondes de TVA.