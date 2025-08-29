Anouk Meunier annonce qu'elle quitte cette émission

Le paysage télévisuel québécois est en pleine évolution depuis de nombreuses années, insufflant de multiples changements dans les habitudes d'écoute des téléspectateurs, entre déchirants départs et heureuses arrivées.

La dernière en date à faire une annonce en ce sens est nulle autre que l'animatrice Anouk Meunier, qui a déclaré cette semaine qu'elle quitte un projet télé très populaire. En effet, celle qui animait les Bloopers TVA ne sera pas de retour au poste pour les futures éditions de l'émission. Cette émission spéciale, qui est diffusée de façon ponctuelle sur la chaîne, découpe des extraits d'erreurs, de fous rires et d'autres moments cocasses survenus au cours de la saison écoulée. Un divertissement bonbon, comme on les aime!

Anouk Meunier ne s'est toutefois pas seulement contentée d'annoncer son départ. Elle a également précisé que les Bloopers se poursuivront, mais avec un nouvel animateur. C'est à Pascal Morrissette que la direction a confié les rênes de l'émission humoristique, un choix qui s'inscrit dans la continuité, aux dires de l'animatrice. Nous pourrons le voir à l'oeuvre dans le prochain épisode, prévu cet automne.

Qu'à cela ne tienne, nous retrouverons très bientôt Anouk Meunier tous les dimanches soirs dès le 14 septembre à 19 h, en tant que juge-enquêtrice de la nouvelle saison de Chanteurs masqués. Cette année, les épisodes sont bonifiés de 30 minutes, ce qui permettra aux juges d'étayer plus en profondeur leur analyse. Anouk étant réputée pour la teneur de ses interventions, nous avons bien hâte de découvrir si celle-ci s'emparera une fois de plus de la fameuse oreille d'or!

Quant à Pascal Morrissette, sa carrière semble avoir le vent dans les voiles depuis son passage à Sortez-moi d'ici. Une belle annonce le concernant a ainsi été faite cette semaine, alors que nous avons appris que le jeune papa deviendrait un membre à part entière de l'équipe de Salut Bonjour week-end, devenant collaborateur web.

Rappelons qu'un populaire entrepreneur a joint les rangs de l'édition régulière de l'émission matinale, un peu plus tôt cette semaine. Découvrez de qui il s'agit ici.