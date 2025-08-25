Accueil
Ce populaire entrepreneur devient collaborateur à Salut Bonjour

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux visages!

Ève-Marie Lortie
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'est ce lundi qu'Ève-Marie Lortie reprenait l'antenne de Salut Bonjour, après une pause estivale de plusieurs semaines. Pour une 38e saison, l'émission matinale préférée des Québécois est donc de retour, pour nous accompagner avec le sourire.

Cependant, malgré son grand âge, le magazine culturel n'affiche pas la moindre ride, comme en témoigne ce matin l'annonce d'une foule de nouveaux visages qui viendront ponctuellement sur le plateau pour y présenter diverses chroniques. De ce nombre figure l'entrepreneur Nicolas Duvernois. Pour rappel, l'homme d'affaires avait annoncé l'automne dernier qu'il prenait une pause de ses activités professionnelles afin de conserver son équilibre. Après avoir été au coeur des négociations à Dans l'oeil du dragon pendant 6 saisons, il s'agit pour ainsi dire d'un retour à la télé pour lui.

Sur les réseaux sociaux, il écrit :

« 🤩🥳 Quel honneur de vous annoncer que je serai un nouveau chroniqueur à @salutbonjourofficiel La vie étant souvent pleine de surprise on ne sait jamais ce que l’avenir a pour nous. Il y a plus de 15 ans, je me suis lancé en affaires sans trop savoir dans quoi je m’aventurais et disons que cette vie d’entrepreneur m’en fait voir de toutes les couleurs depuis les tout premiers jours!

Au fil des dernières années, j’ai l’immense plaisir de partager ma passion dans différents médias pour le monde des affaires et des enjeux de société et c’est avec ce même amour que je le ferai maintenant de temps en temps à Salut Bonjour. »

Parmi les nouveaux visages qui s'ajoutent à l'émission cette saison, citons Marc-Antoine Dequoy, Maxence Garneau, Tommy Néron, Tatiana Polevoy, Julie Houle, Bernard Lavallée, Annie Payant, Rose Simard, Lory Zephyr et Valérie Chevalier.

Le segment culinaire de l'émission se voit bonifié par l'arrivée de 3 nouveaux visages, à savoir Nate Todd, Bob le chef, Jade Auclair-Roy et la jeune Inès Gauthier. Voilà qui donne le ton à une nouvelle saison des plus excitantes!

Salut Bonjour est diffusé du lundi au vendredi dès 6 h 30, à TVA.

