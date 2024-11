Nicolas Duvernois donne de ses nouvelles après avoir annoncé une pause professionnelle

L'entrepreneur Nicolas Duvernois a annoncé en octobre dernier qu'il prenait une pause professionnelle.

« [...] je suis fatigué », écrivait-il dans les pages du magazine Les Affaires. « Je ne parle pas ici d’une fatigue passagère qui nécessite quelques jours de repos, je parle d’une fatigue qui ne me quitte jamais. Celle qui me suit comme mon ombre du matin au soir, celle qui m’envahit. Celle qui fait mal. »

Voilà que, deux mois plus tard, il donne des nouvelles de sa santé. « Ça fait bientôt 2 mois que j’ai décidé de prendre une pause… bientôt 2 mois que je prends le temps qu’il faut pour me ressourcer, pour analyser mes 15 dernières années, pour comprendre où je me suis retrouvé! Depuis 2 mois je suis fier d’avoir fait énormément de chemin et d’avoir réalisé bien des choses 🙌🏻 Avec un peu de recul et beaucoup de réflection, c’est fou comment les perspectives changent! »

Il en profite également pour envoyer des fleurs à sa conjointe. « Une chose est cependant encore plus clair et évidente… Sans Karo, sans son amour, son support, ses conseils, sa résilience, sa patience et tout ce qui tourne autour, je suis pas mal convaincu que je n’aurais pas accompli autant de mes rêves 🙌🏻 Bien entendu, ça n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais l’important est qu’on a toujours été dans le même bateau 🛥️ ❤️ »

