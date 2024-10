Dans l'oeil du dragon : Deux dragons quittent l'aventure

Radio-Canada nous apprend ce jeudi que deux dragons ont décidé de quitter l'aventure pour la prochaine saison de Dans l'oeil du dragon, soit Christiane Germain et Nicolas Duvernois.

Celui-ci a récemment expliqué à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'ils devaient laisser tomber certains projets pour prendre soin de sa santé.

Ainsi, les téléspectateurs auront droit à deux nouveaux visages pour la 14e saison.

Il s'agit d'Anne Martel, qui a fait sa marque en intelligence artificielle et Luc Poirier, président de Poirier. Ce dernier avait récemment fait des vagues avec ses propos à Une époque formidable.

Ils se joignent ainsi à Isabèle Chevalier, David Côté et Georges Karam.

À propos d'eux

Détentrice d’un MBA de la Kellogg School of Management (Northwestern University), de diplômes en finance, histoire de l’art et mandarin, l’entrepreneure et investisseuse Anne Martel a cofondé Element AI en 2016. Quatre ans plus tard, Element AI était déjà acquise par l’américaine ServiceNow.

Passionnée d’art, des affaires et de philanthropie, Anne est une ange investisseuse, consultante en fusion, acquisition et financement, coach d’affaires ainsi que membre de conseils d’administration dont celui de la fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal.

D’une enfance marquée par la précarité pour devenir un homme d’affaires prospère, l’entrepreneur Luc Poirier est président-fondateur de la société Poirier. Investisseur et actionnaire d’une trentaine de sociétés dans divers domaines, Luc Poirier est à la tête de plusieurs réalisations immobilières majeures réputées et souvent récompensées. Très engagé dans la communauté, il a œuvré pour plusieurs fondations et organismes auprès de multiples causes au fil des années.

Inscription

Les entrepreneurs intéressés de participer à la prochaine saison de l’émission peuvent s’inscrire dès maintenant afin d’avoir la chance de présenter leur projet aux dragons, et qui sait, de les convaincre d’investir dans leur entreprise.