Une époque formidable : Une déclaration d'un invité génère beaucoup de réactions

Mardi, à Une époque formidable, Stéphan Bureau parlait de « richesse ostentatoire » avec ses invités : le courtier hypothécaire Pierre-Charles Jolicoeur, la coach de vie Sonia Zarbatany et l'entrepreneur Luc Poirier.

Ce dernier a fait plusieurs déclarations étonnantes, avouant notamment qu'il dépensait mensuellement une somme astronomique d'un million de dollars.

Évidemment, cette seule affirmation aura tôt fait de créer un commotion sur les réseaux sociaux. Il y a eu toutes sortes de réactions, certains étaient outrés alors que d'autres l'applaudissaient.

Voyez certains commentaires de téléspectateurs ci-dessous :

« C’est indécent! Sérieux, il pourrait certainement trouver mieux à faire avec tout cet argent. J’aurais honte de dire ça à la télé. »

« C'est tellement rafraichissant de vous entendre parler d'un sujet aussi polarisant avec autant de candeur et de transparence. »

« Même si c’est outch la réponse, j’apprécie son honnêteté. Je vais montrer cela à mes enfants qui rêvent d’être riche. ..en espérant que cela les pousse encore plus à travailler »

« Je suis dégoûté d'entendre ça et il est fier de ça en plus. Ridicule ! »

« Tout le monde le juge mais pendant que nous on est sur Facebook a commenter lui il crée des nouveaux projets qui rapportent. »

Luc Poirier a aussi mentionné ceci : « Aujourd'hui, je pourrais tout perdre et donne-moi deux ans et je vais refaire 100 millions $ facile ». Qu'on aime ou pas son aplomb, on doit assurément saluer sa transparence.

