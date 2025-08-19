Guy Jodoin annonce son départ de cette populaire émission

Après 15 ans à l'animation du quiz télévisé favori des Québécois, la chaîne TVA annonce ce mardi que l'animateur du Tricheur, Guy Jodoin, quittera son poste à la fin de la prochaine saison.

On nous explique que Guy est prêt à voguer vers de nouveaux défis, afin de se renouveler, et qu'il passe donc le flambeau à un autre animateur, pour poursuivre l'émission. Il tient d'ailleurs à remercier le public, qui le suit depuis toutes ces années. Il déclare :

« Merci enfin aux téléspectateurs qui ont contribué à faire du Tricheur un rendez-vous aussi rassembleur. Ce fut un immense privilège de jouer avec vous! »

En animant Le Tricheur, Guy Jodoin s'est vu remettre 7 trophées Artis, soulignant ainsi son apport considérable à la télé d'ici et l'affection que le public lui porte. Un véritable exploit! D'ailleurs, à la fin de la 15e saison, Guy aura animé 2540 épisodes, où 5 192 641$ auront été remis à plus de 700 fondations.

La nouvelle a de quoi surprendre, puisque tout récemment, de passage à Sucré Salé, Guy n'affichait pas la moindre volonté de quitter ce mandat. Les fans de l'émission peuvent toutefois se réjouir, dans le sens où cette passation du flambeau à un nouvel animateur (ou animatrice?) signifie que Le Tricheur sera bel et bien de retour pour une 16e saison, en 2026-2027.

Les téléspectateurs ont été nombreux à réagir à la nouvelle, plusieurs indiquant que l'émission ne sera pas la même sans Guy.

« Pas de remplacement, il est le temps de passer à un autre quizz mais merci Guy pour toutes ses années de divertissement. Bonne suite dans tes autres projets. »

« Difficile de remplacer Guy..pourquoi pas Pierre Yves Lord dont les qualités d animateur de jeux sont reconnues et ressemblent à celles de Guy Jodoin dont : le plaisir de jouer avec humour et dynamisme !! »

« Noooooon!!! Je suis assidue depuis le début et sans Guy l'émission n'aura plus la même énergie et humour. C'etait pour ça les animations par des concurrents la saison dernière... 😢 »





Désormais, la question du successeur se pose. Qui reprendra le siège vacant? Les noms de Pier-Luc Funk et Pierre-Yves Lord circulent. Et si c'était une femme?

La 15e saison du Tricheur débutera le 1er septembre prochain à TVA, dès 18 h 30.