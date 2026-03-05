Voici les émissions qui se terminent la semaine prochaine

Le printemps est à nos portes et cela signifie malheureusement la fin proche de nos émissions québécoises préférées.

Même si la plupart des séries se termineront à la fin mars ou au début du mois d'avril, quelques-unes se concluent tout de même déjà, dès la semaine prochaine.

La première émission sur la liste, soit pas plus tard que ce samedi 7 mars, est l'excellente Facteur A. Le dernier épisode mettra en scène Marina Orsini, abordant avec l'assemblée atypique l'évolution de son métier, son caractère impatient et sa nouvelle carrière musicale. Le lendemain, TVA diffusera la dernière de Poirier le testament et à Noovo, on présentera la conclusion de La reconstruction : au cœur des Canadiens de Montréal.

Le lundi 9 mars, vous pourrez découvrir la finale de la série Dernière seconde, qui - heureusement! - a été confirmée pour une deuxième saison. Sur les ondes de Noovo, on devra faire nos au revoir aux Testeurs, puis, à Télé-Québec, c'est la fin pour la deuxième saison de la série à sketchs Kamikazes!

Le 11 mars, ce sera la grande finale de Nuls en chef - un de nos coups de coeur de l'hiver - puis le 12, Télé-Québec dévoilera le dernier épisode de la série jeunesse La nuit devant nous.

Profitez bien de ces dernières semaines devant votre téléviseur avant l'arrivée prochaine du printemps!

